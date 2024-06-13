«В зоне внимания — пенсионеры»: как навязывают мебель на заказ в Ростове

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
С чем столкнулись ростовские пенсионеры, купившие таким образом мебель на заказ — в материале RostovGazeta.
Пенсионерка Елена [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции] рассказывает, что нередко по пути в крупный магазин на площади Ленина замечала промоутера, раздающего рекламные флаеры. В них предлагалось приобрести мебель производства мебельной фабрики Урицкого.
«Я хорошо знакома с мебелью этой фабрики. Она действительно прекрасная и ценилась своим качеством. Только, к сожалению, фабрики этой уже давно нет в Ростове», — говорит Елена.
По информации «СПАРК», фабрика Урицкого действительно прекратила свое существование в июле 2022 года.
«Но раздающий рекламные листки заявил, что фабрика по-прежнему продолжает работать, и я могу заказать у них качественную мебель. Тем более салон, где можно ознакомиться с ассортиментом, находится совсем рядом», — отмечает собеседница.
Елена рассказывает, что планировала приобрести диван. На днях у ее матери обнаружили онкологию, и она хотела улучшить комфорт больного человека. Поэтому и заинтересовалась обещаниями из рекламного флаера.
«Более того, мальчик, который раздавал рекламные листки, поперся со мной в магазин. Ходил за мной по пятам, пока я совершала покупки. Я еще посмеялась, что он от меня не отстает», — уточняет пожилая женщина.
В итоге пенсионерка согласилась пройти с промоутером в салон мебели, который оказался неподалеку — в пятиэтажном доме на проспекте Михаила Нагибина, 27.
«Пришли мы туда, в подвальное помещение. Я думала, что здесь действительно будет салон. Но никакой мебели тут не оказалась. Мне сказали, что ее быстро изготавливают и сразу отвозят. Вместо мебели мне показали какие-то куски материалов, матрасов, и картинки, предлагая разные варианты», — рассказывает ростовчанка.
Выбрав диван, Елена узнала, что стоит он 90 тысяч рублей. Для пожилой ростовчанки это оказалась неподъемная сумма. Денег таких у нее не было. Но в салоне присутствовала сотрудница банка, которая предложила оформить кредит. И даже пообещала, что со скидкой выйдет не слишком дорого.
«Правда, в итоге оказалось, что никакой скидки не будет. И даже наоборот. Цена дивана составила 96 тысяч рублей», — отмечает пенсионерка.
Елена добавляет, что сама не понимает, как могла пойти на такое.
«Знаете, у меня создалось ощущение, будто я была под гипнозом и не понимала, что делаю. И до сих пор я не понимаю, как со мной это могло произойти», — делится ростовчанка.
Ее даже не насторожило, что дело было поздним вечером, когда многие офисы уже закрыты.
«Я задала вопрос об этом, но меня убедили, что работают до последнего клиента», — констатирует Елена.
Только дома пенсионерка осознала, что к мебельной фабрике Урицкого данное производство не имеет никакого отношения. Договор оказался заключен с ростовской компанией «Мебель Дон».
По данным информационной системы «СПАРК», ООО «Мебель Дон» основано в январе 2021 года. «СПАРК» предупреждает, что это предприятие с высоким индексом риска. Бенефициаром и руководителем ООО «Мебель Дон» является Наталья Андреевна Шарабарина.
Договор на изготовление дивана Елена заключила в октябре 2023 года. Однако свою недешевую покупку, она так и не увидела.
«Мы договаривались, что диван мне привезут. Правда, я предупреждала, что уеду на месяц. Но и потом диван не привезли. Я звонила им, а трубку никто не брал», — говорит Елена.
Вскоре пришло осознание, что ее попросту обманули.
«Я же предлагала им прийти ко мне домой — сделать замеры для дивана. А они сказали, что знают квартиры в этих домах, знают все расстояния. И ничего измерять не стали», — уточняет собеседница.
Ростовчанка добавляет, когда до нее дошло, что она наделала — обратилась к юристам.
«Оказалось, что при покупке мебели в кредитной информации были указаны недостоверные сведения — якобы у покупательницы была огромная пенсия и огромный доход извне. На следующий день покупательница поняла, что кровать ей не нужна и обратилась в салон, попросив расторгнуть договор. Но ее проигнорировали», — сообщает юрист Ольга Крупская.
Юрист добавляет, что следом была направлена претензия, которую в мебельной фирме тоже проигнорировали.
«В суд мы обратились в тот момент, когда уже вышел срок доставки кровати. Это тоже было основанием для расторжения договора. Если бы мебель привезли вовремя и покупательница приняла бы ее, то до судебного разбирательства дело бы не дошло», — подчеркивает собеседница.
Ворошиловский районный суд Ростова постановил расторгнуть договор подряда с Еленой, взыскать по нему уплаченные средства, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
«Сейчас идет процесс взыскания денежных средств в мебельной компании», — констатирует Ольга Крупская.
На момент публикации статьи юрист сообщила, что у компании арестовали все имущество. Однако промоутеров компании по-прежнему видят раздающими рекламные флаеры на Карла Маркса, на Северном и на Центральном рынках Ростова.
«Пристав говорит, что уже не знает, что с ними делать. За два года накопились десятки дел. Пристав выезжала по месту нахождения личного имущества должника, но там разрушенный дом, — сообщает Ольга Крупская. — Несмотря на накопленную информацию, по словам пристава, для возбуждения уголовного дела не хватает массовости обращений. Среди пострадавших — только пенсионеры».
Получить разъяснения у руководителя ООО «Мебель Дон» Натальи Шарабариной корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ответивший на звонок мобильного женский голос сообщил, что «услышать Наталью Андреевну, к сожалению, нельзя».
«Мы не можем разговаривать с людьми, которые у нас ничего не заказывали. Можем разговаривать только с теми, кто покупал», — подчеркнули в ООО «Мебель Дон» на вопрос корреспондента о судьбе приобретенного Еленой дивана.
По информации в Сети, независимый рейтинг компании, полученный на основании 21 оценки, составляет 1,2 балла.
В отзывах люди жалуются на недокомплект мебели, на дешевые материалы. Встречаются отзывы о том, как «разводят старушек на деньги», обещая одно, а привозя обычный стандарт. И о том, как третий месяц «не могут довезти бабушке диван».
Информация в «СПАРК» свидетельствует, что на текущий момент у ООО «Мебель Дон» 16 производств, на сумму более 2,9 миллиона рублей. И 33 завершенных производства, на общую сумму более 5,2 миллиона.
Ранее RostovGazeta сообщала, как продают машины в автосалоне на Малиновского в Ростове.