«В зоне внимания — пенсионеры»: как навязывают мебель на заказ в Ростове

Выбрав диван, Елена узнала, что стоит он 90 тысяч рублей. Для пожилой ростовчанки это оказалась неподъемная сумма. Денег таких у нее не было. Но в салоне присутствовала сотрудница банка, которая предложила оформить кредит. И даже пообещала, что со скидкой выйдет не слишком дорого.