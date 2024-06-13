Власти Ростова-на-Дону заставили расселить больше 30 аварийных домов

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Кроме того, суд признал незаконным бездействие, связанное с тем, что не определили разумные сроки отселения жильцов. В результате власти обязали включить в список аварийные дома для расселения людей.
Добавим, что это решение еще не вступило в законную силу.
Что касается отсутствия разумных сроков, то это касается домов по улицам и переулкам Миллеровская, Халтуринский, Курганная, Шаумяна, Донская, Варфоломеева, Халтуринский, Доломановский, Просвещения, Шолохова, Станиславского. Сюда же входят Тургеневская, Донская, Российская, Обороны, Черепахина, Полторацкого, Братский, Шолохова, Каратаева.
Изъять участки нужно на улицах Каратаева, Российская, Донская, Тургеневская, Варфоломеева и т. д.
Ранее жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор.