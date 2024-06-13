Водитель в Ростовской области совершил ДТП и обесточил поселок

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Они рассказали, что пьяный водитель на легковом автомобиле врезался в трансформатор. Говорится, что из-за этого в населенном пункте пропало электричество.
К месту аварии вышло большое количество местных жителей, которые наблюдали за происходящим. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Добавим, что состояние автолюбителя не раскрывается. Один из очевидцев разместил фото, на котором показал последствия ДТП.
Ранее водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы.
До этого пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области.