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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

Водитель в Ростовской области совершил ДТП и обесточил поселок

Водитель в Ростовской области совершил ДТП и обесточил поселок

13 июня 2024, 05:13
Фото: pxhere.com
В Ростовской области из-за автомобильной аварии поселок Глубокий оставался без света, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что пьяный водитель на легковом автомобиле врезался в трансформатор. Говорится, что из-за этого в населенном пункте пропало электричество.

К месту аварии вышло большое количество местных жителей, которые наблюдали за происходящим. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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Добавим, что состояние автолюбителя не раскрывается. Один из очевидцев разместил фото, на котором показал последствия ДТП.

Фото: Это Ростов — ТГ

Ранее водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы.

До этого пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Поселок
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