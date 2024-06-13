rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Вооруженное ограбление магазина в Ростове-на-Дону попало на видео

Вооруженное ограбление магазина в Ростове-на-Дону попало на видео

13 июня 2024, 07:44
Фото: Unsplash / видео don_mash
Вооруженное ограбление магазина в Ростове-на-Дону попало на видео
В Ростове-на-Дону местный житель с оружием ограбил магазин, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Нападение произошло в пивном магазине на улице Липовой, когда в торговую точку зашел очень грубый посетитель.

«Продавец узнал в нем парня, который накануне разбил остановку. Сделал замечание, но тот достал пистолет», — пишет канал.

Отмечается, что продавец вызвал охрану, а нападавший в это время схватил банку с мелочью и побежал. Говорится, что в это время он отстреливался.

В Ростове осудили парня, убившего и ограбившего хозяйку съемной квартиры на Западном
Узнать подробнее

Канал пишет, что пистолет у фигуранта оказался пневматическим, через некоторое время его задержали. Пострадавший обратился в больницу.

Теперь в Интернете появилось видео, на котором показано нападение.

Ранее неизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в Ростове.

Читайте также:
Многодетный ростовчанин ограбил автомат с игрушками ради подарка детямВ Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhoneВ Ростове доставка пакетов с продуктами обошлась пенсионерке в 35 тысяч рублей
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ограбление
Подпишитесь
«В зоне внимания — пенсионеры»: как навязывают мебель на заказ в Ростове
Сегодня, 06:11
Ростовчан шокировали билеты за 800 рублей на поездки на речном «Валдае»
Сегодня, 07:48
Шестиполосный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Ростовской области
Сегодня, 08:08
Ростов-на-Дону обогнал российские миллионники по подорожанию жилья
Сегодня, 07:05
Дорога на море станет в пять раз быстрее
Сегодня, 08:47
"