Вооруженное ограбление магазина в Ростове-на-Дону попало на видео

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Нападение произошло в пивном магазине на улице Липовой, когда в торговую точку зашел очень грубый посетитель.
«Продавец узнал в нем парня, который накануне разбил остановку. Сделал замечание, но тот достал пистолет», — пишет канал.
Отмечается, что продавец вызвал охрану, а нападавший в это время схватил банку с мелочью и побежал. Говорится, что в это время он отстреливался.
Канал пишет, что пистолет у фигуранта оказался пневматическим, через некоторое время его задержали. Пострадавший обратился в больницу.
Теперь в Интернете появилось видео, на котором показано нападение.
Ранее неизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в Ростове.