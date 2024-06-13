Засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Если сейчас в Ростовской области есть осадки, то в 20-х числах июня их вовсе не ожидается. Сухая и знойная погода снова накроет донской регион. Температура может достигать +36 градусов в тени. При том, что июль и август будут еще более жаркие. Прогнозируют от +36 до +39 градусов и лишь кратковременные осадки.
Напомним, что недавно в южном регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Из-за недостатка влаги в почве погибли посевы.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в этом году потери урожая могут достигнуть 30% от общего объема.