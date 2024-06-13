Засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий

Если сейчас в Ростовской области есть осадки, то в 20-х числах июня их вовсе не ожидается. Сухая и знойная погода снова накроет донской регион. Температура может достигать +36 градусов в тени. При том, что июль и август будут еще более жаркие. Прогнозируют от +36 до +39 градусов и лишь кратковременные осадки.