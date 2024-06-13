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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Ростовской области засуха может распространиться на 75% территорий

Засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий

13 июня 2024, 17:06
Фото: pxhere.com
В Ростовской области засуха может распространиться на 75% территорий
На сегодняшний день засуха охватила 50% Ростовской области и не собирается останавливаться. Уже к концу июня она может охватить 75% территорий, сообщила глава местного гидрометцентра Елена Назарова Donnews.

Если сейчас в Ростовской области есть осадки, то в 20-х числах июня их вовсе не ожидается. Сухая и знойная погода снова накроет донской регион. Температура может достигать +36 градусов в тени. При том, что июль и август будут еще более жаркие. Прогнозируют от +36 до +39 градусов и лишь кратковременные осадки.

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Напомним, что недавно в южном регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Из-за недостатка влаги в почве погибли посевы.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в этом году потери урожая могут достигнуть 30% от общего объема.

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