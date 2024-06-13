Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В феврале суд на Украине принял решение конфисковать акции компаний, владельцем которых якобы является олигарх из Ростовской области Иван Саввиди. В частности речь шла о заводе по изготовлению упаковки «ПентоПак». Параллельно у был изъят полный пакет акций предприятия «Атлантис-Пак Украина», который также мог принадлежать Ивану Саввиди.
7 мая предприятие выставили на продажу. Отмечается, что для фонда государственного имущества Украины это первый опыт продажи санкционного завода. Его продадут за 2,5 миллиона долларов. Сейчас у покупателя есть 20 дней на оплату. Инвестор уже сделал взнос в 500 тысяч долларов.