rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов

Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов

13 июня 2024, 14:22
Фото: Unsplash
Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов
На Украине состоялся аукцион, на котором продали завод, принадлежавший ранее ростовскому олигарху Ивану Саввиди. Предприятие ушло с молотка за 2,5 миллиона долларов, сообщает агентство «Прайм».

В феврале суд на Украине принял решение конфисковать акции компаний, владельцем которых якобы является олигарх из Ростовской области Иван Саввиди. В частности речь шла о заводе по изготовлению упаковки «ПентоПак». Параллельно у был изъят полный пакет акций предприятия «Атлантис-Пак Украина», который также мог принадлежать Ивану Саввиди.

7 мая предприятие выставили на продажу. Отмечается, что для фонда государственного имущества Украины это первый опыт продажи санкционного завода. Его продадут за 2,5 миллиона долларов. Сейчас у покупателя есть 20 дней на оплату. Инвестор уже сделал взнос в 500 тысяч долларов.

В Ростове-на-Дону выставили на аукцион два столетних дома
Узнать подробнее

Читайте также о том, что восьмиэтажное здание в центре Ростова продадут за 310 миллионов рублей.

Читайте также:
Названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублейРостовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяцУФАС приостановило аукцион для футбольного стадиона на левобережье в Ростове
#Регина Симакова#Экономика#Ростов-на-Дону#Деньги#Торги#Украина#Завод#Аукцион#Предприятия
Подпишитесь
Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей
Сегодня, 16:46
Суд заставил власти Ростова-на-Дону расселить больше 30 аварийных домов
Сегодня, 13:38
Ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове
Сегодня, 15:24
В Ростове женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе
Сегодня, 15:14
Доллар по 140 рублей? Что происходит в банках Ростовской области 13 июня
Сегодня, 14:34
"