Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов

7 мая предприятие выставили на продажу. Отмечается, что для фонда государственного имущества Украины это первый опыт продажи санкционного завода. Его продадут за 2,5 миллиона долларов. Сейчас у покупателя есть 20 дней на оплату. Инвестор уже сделал взнос в 500 тысяч долларов.