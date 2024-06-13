Житель Ростовской области застрелил из ружья мать с дочерью

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Происшествие случилось 11 июня в хуторе Степном. Здесь 75-летний мужчина поссорился с 67-летней женщиной и ее 42-летней дочерью.
Тогда он схватил ружье и выстрелил в них, из-за чего они скончались. Через некоторое время стрелок погиб.
Чтобы установить все обстоятельства, возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся следственные действия и назначены судебные экспертизы.
Ранее в СИЗО отправили жителя Ростовской области, забившего сожительницу кувалдой.
До этого Бастрыкин отреагировал на загадочную смерть жителя донского региона.
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