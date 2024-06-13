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Житель Ростовской области застрелил из ружья мать с дочерью

Житель Ростовской области застрелил из ружья мать с дочерью

13 июня 2024, 10:08
Фото: Pxhere
Житель Ростовской области застрелил из ружья мать с дочерью
В Ростовской области местный житель застрелил из ружья двух женщин, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 11 июня в хуторе Степном. Здесь 75-летний мужчина поссорился с 67-летней женщиной и ее 42-летней дочерью.

Тогда он схватил ружье и выстрелил в них, из-за чего они скончались. Через некоторое время стрелок погиб.

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Чтобы установить все обстоятельства, возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся следственные действия и назначены судебные экспертизы.

Ранее в СИЗО отправили жителя Ростовской области, забившего сожительницу кувалдой.

До этого Бастрыкин отреагировал на загадочную смерть жителя донского региона.

Читайте также о том, как мужчина в пьяном угаре зарубил шашкой приятеля в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#УСКР#Происшествия#Происшествие
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