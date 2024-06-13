Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей

Эксперты проанализировали более 65 тысяч вакансий за май и июнь 2024 года. За этот период зарплатный диапазон варьировался от 45 до 95 тысяч рублей, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда он составлял от 37,3 до 75,5 тысячи рублей в месяц.