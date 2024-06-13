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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей

Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей

13 июня 2024, 16:46
Фото: Шедеврум / rostovgazeta.ru
Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей
В Ростовской области заработные платы приблизились к 95 тысячам рублей, тем временем открыли шестиполосный участок трассы М-4 «Дон», а в Ростове возобновят подачу горячей воды.

Зарплата

В Ростовской области вырос диапазон зарплат. На сегодняшний день работодатели жителям Дона готовы платить от 45 до 95 тысяч рублей.

Эксперты проанализировали более 65 тысяч вакансий за май и июнь 2024 года. За этот период зарплатный диапазон варьировался от 45 до 95 тысяч рублей, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда он составлял от 37,3 до 75,5 тысячи рублей в месяц.

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Трасса М-4 «Дон»

В Ростовской области обновили 130 километров трассы М-4 «Дон».

На Дону завершились строительные работы участка автодороги М-4 «Дон». С 804-го по 933-й километр дорожники значительно расширили трассу. Обновление будет способствовать увеличению пропускной способности проезжей части.

Отметим, что на этом шестиполосном участке дороги дежурят аварийные службы на случай форсмажорных ситуаций.

На Дону завершились строительные работы участка автодороги М-4 «Дон»На Дону завершились строительные работы участка автодороги М-4 «Дон»
На Дону завершились строительные работы участка автодороги М-4 «Дон»
Фото: Государственная компания «Автодор»
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Горячая вода

В Ростове-на-Дону на Западном и центре уже около месяца нет горячей воды. Однако ее обещают вернуть во все районы уже с 16 июня.

В Ростове планируют возобновить подачу горячей воды с конца этой недели.

В Кировской районе с 13 июня ведутся работы по модернизации тепловых сетей. В связи с этим на переулке Университетском, улице Максима Горького и Малюгиной нет горячей воды. Ее планируют вернуть 16 июня до 20.00 мск.

Жители Западного макрорайона также сидят без горячей воды, а вот в центральных районах отключение запланировано на три недели с 24 июня.

В Темернике и на Северном ожидается снижение напора воды.

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