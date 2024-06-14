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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Алексей Логвиненко наградил лучших медиков в преддверии профессионального праздника

Алексей Логвиненко наградил лучших медиков в преддверии профессионального праздника

14 июня 2024, 18:08
Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону
14 июня, в преддверии Дня медицинского работника, который принято отмечать каждое третье воскресенье первого летнего месяца, в здании городской администрации чествовали лучших представителей отрасли. Почетные грамоты и благодарственные письма лично вручил глава администрации Ростова-на-Дону.

Сегодня медицина города Ростова-на-Дону представлена 31-м государственно- бюджетным учреждением. В их числе 22 поликлиники, 8 стационаров, и один клинико-диагностический центр, где трудится более 15 тысяч врачей и медицинских работников среднего звена.

— В этот день можно еще раз сказать «спасибо» людям в белых халатах за каждодневный труд, самопожертвование, профессионализм и неравнодушное отношение к делу. Профессия медика требует милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой для спасения других. Именно вы возвращаете человеку самое ценное — здоровье, а зачастую и жизнь. С начала года в стационарах города прошли лечение более 60 тысяч человек. Более 1 тысячи звонков принимают за сутки бригады скорой помощи. Вы делаете большое и нужное дело. От всей души поздравляю вас с предстоящим профессиональным праздником. Желаю вам и вашим семьям мира и благополучия, успехов, неисчерпаемой энергии. И самое главное — крепкого здоровья! — обратился к собравшимся Алексей Логвиненко.
Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону

Также глава администрации Ростова-на-Дону вручил медикам заслуженные награды. Так почетной грамотой главы Администрации города были удостоены: Алла Бадальянц, Елена Тихонцова и Игорь Шитиков. Благодарность главы Администрации города получила Галина Грачева. Благодарственными письмами главы Администрации Ростова были отмечены: Елена Винничук, Татьяна Глухова, Марина Носач, Артем Сарабашян, Дмитрий Хариш.

Добавим, что несмотря на переход медицинских учреждений города в ведение области, администрация Ростова-на-Дону продолжает оказывать им поддержку. За два года в виде грантов было выделено более 600 млн рублей на закупку медицинского оборудования. Приобретено 76 единиц диагностического и реабилитационного оборудования для ОКДЦ, больницы имени Семашко и КДЦ «Здоровье».

Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону
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