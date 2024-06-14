Алексей Логвиненко наградил лучших медиков в преддверии профессионального праздника

Добавим, что несмотря на переход медицинских учреждений города в ведение области, администрация Ростова-на-Дону продолжает оказывать им поддержку. За два года в виде грантов было выделено более 600 млн рублей на закупку медицинского оборудования. Приобретено 76 единиц диагностического и реабилитационного оборудования для ОКДЦ, больницы имени Семашко и КДЦ «Здоровье».