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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Бахчевод объяснил подорожание арбузов и дынь на 10-15% в Ростовской области

Арбузы и дыни в Ростовской области будут продавать на 15% дороже

14 июня 2024, 15:08
Фото: Unsplash
Бахчевод объяснил подорожание арбузов и дынь на 10-15% в Ростовской области
Главной причиной роста цен стала засуха, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал бахчевод из Родионово-Несветайского района Ростовской области Михаил Ларцев.

Михаил Ларцев рассказывает, что изначально повышение цен на арбузы и дыни не должно было превышать 5%.

«Каждый год семена немножко дорожают, удобрения, вода. И цена каждый год тоже понемногу росла, чтобы покрывать расходы. Просто раньше это было не так резко и не так заметно», — объясняет собеседник RostovGazeta.

Однако в этом году из-за погодных условий ситуация значительно изменилась. По мнению бахчевода, главной причиной подорожания арбузов и дынь стала засуха.

Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%
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«Когда нет дождей, бахчу должен кто-то поливать. Постоянных работников у меня нет, так как работа сезонная. И в этом сезоне желающих работать на бахче меньше — сейчас наемные рабочие в основном выбирают стройки. А зарплату людям платить надо больше, чем в прошлом году, потому что цены на все выросли» — говорит Михаил Ларцев.

К расходам на сотрудников Михаил Ларцев добавляет подорожавший из-за санкций ремонт сельскохозяйственной техники, выросшие цены на топливо и удобрения.

«10-15% это то, что минимально покрывает расходы и позволяет установить ту цену, по которой арбузы и дыни еще будут покупать, а не оставлять лежать на развале», — отмечает бахчевод.

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