Арбузы и дыни в Ростовской области будут продавать на 15% дороже

«Когда нет дождей, бахчу должен кто-то поливать. Постоянных работников у меня нет, так как работа сезонная. И в этом сезоне желающих работать на бахче меньше — сейчас наемные рабочие в основном выбирают стройки. А зарплату людям платить надо больше, чем в прошлом году, потому что цены на все выросли» — говорит Михаил Ларцев.