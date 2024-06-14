Арбузы и дыни в Ростовской области будут продавать на 15% дороже

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Михаил Ларцев рассказывает, что изначально повышение цен на арбузы и дыни не должно было превышать 5%.
«Каждый год семена немножко дорожают, удобрения, вода. И цена каждый год тоже понемногу росла, чтобы покрывать расходы. Просто раньше это было не так резко и не так заметно», — объясняет собеседник RostovGazeta.
Однако в этом году из-за погодных условий ситуация значительно изменилась. По мнению бахчевода, главной причиной подорожания арбузов и дынь стала засуха.
«Когда нет дождей, бахчу должен кто-то поливать. Постоянных работников у меня нет, так как работа сезонная. И в этом сезоне желающих работать на бахче меньше — сейчас наемные рабочие в основном выбирают стройки. А зарплату людям платить надо больше, чем в прошлом году, потому что цены на все выросли» — говорит Михаил Ларцев.
К расходам на сотрудников Михаил Ларцев добавляет подорожавший из-за санкций ремонт сельскохозяйственной техники, выросшие цены на топливо и удобрения.
«10-15% это то, что минимально покрывает расходы и позволяет установить ту цену, по которой арбузы и дыни еще будут покупать, а не оставлять лежать на развале», — отмечает бахчевод.
Ранее RostovGazeta писала о том, де в Ростовской области жители могут купить мясо дешевле.