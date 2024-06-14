Битва Джексона и Меркьюри: куда сходить в Ростове 15 и 16 июня

Маленькие зрители смогут оценить приключенческий фильм «Голос из космоса» (6+). Главные герои фильма — Аннабелль и Дино. Друзей объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться инопланетяне, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром дети случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, они отправляются в приключение на поиски инопланетной жизни.