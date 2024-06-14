Битва Джексона и Меркьюри: куда сходить в Ростове 15 и 16 июня

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
В воскресенье, 16 июня, в театре «Линии» поставят «Морфий» (16+). В основу постановки легло одноименное произведение Михаила Булгакова. Спектакль получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Постановка, как и оригинальное произведение Булгакова, представляет собой дневник морфиниста. «Персонажи оказываются заперты в закрытом пространстве, внутри которого возникают темы мужского и женского, падения гения, соблазна, слабости человека перед чем-то вышним, невозможности изменить внутреннее и внешнее или одно через другое», — говорится в аннотации к спектаклю.
В Молодежном театре 15 июня поставят «Безымянную звезду» (12+). За режиссуру спектакля отвечает московский драматург Александр Огарев. Драма расскажет о двух совершенно разных людях, встретившихся однажды под звёздным небом.
Также в субботу в Музыкальном театре представят программу «Мир рукоплещет Музыкальному» (6+). Артисты театра покажут зрителям свои главные хиты зарубежных гастролей. Солисты вокальной труппы, артисты хора, балета и оркестра театра представят собрали программу, вобравшую в себя лучшие образцы классического и современного музыкального наследия. Так, в первом отделении концерта зрителей ждут фрагменты из известных опер и балетов, а также концертные произведения. Во втором отделении — номера из программ «Музыкальные хиты Голливуда» и «Симфо-рок».
В Ростов 15 июня приедет группа Neverlove с программой Next Level Tour (16+). Рокеры выступят на «Кроп Арене». Их называют самыми эксцентричными и яркими глэмерами российской металл-сцены! «Готический шик, тёмная радость и уничтожающее безумие эстетики Neverlove — это то, что заставляет людей приходить на концерты каждый раз во всё большем количестве», — говорится в афише к концерту.
В тот же день в ростовской филармонии состоится «Битва хитов — Michael Jackson против Queen» (6+). Лазерное симфо-рок-шоу исполнит легендарный Ariom Orchestra. Слушателям представят всемирноизвестные хиты в симфо-Рок-обработке с оригинальными авторскими аранжировками.
Среди кинопремьер в Ростове можно отметить триллер Йоахима Хедена «Опасные воды» (18+). По сюжету фильма, несколько друзей погружаются на карибских островах к месту крушения военного корабля, а затем оказываются отрезаны от суши. Героям фильма предстоит побороть нехватку кислорода, огромных акул и свои страхи.
Также в кино покажут отечественный триллер — «Заклятье. Шепот ведьм» (16+). В нем снялись Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская. Фильм расскажет о детективе, который расследует убийства подростков в глухой деревне. Он столкнется с потусторонней сущностью, чей шёпот грозит смертью.
Маленькие зрители смогут оценить приключенческий фильм «Голос из космоса» (6+). Главные герои фильма — Аннабелль и Дино. Друзей объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться инопланетяне, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром дети случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, они отправляются в приключение на поиски инопланетной жизни.
В субботу, 15 июня, в Ростове запланирована экскурсия «Тайны и призраки Ростова» (6+). Она расскажет о таинственных событиях, призраках, странных местах и суевериях города. Авторы экскурсии заверяют, что она основана на исторических фактах и документах.
Также 15 и 16 июня прогулки и экскурсии по Ростову проведет краевед Геннадий Крольман. В субботу, 15 июня, он расскажет об архитектуре старого Ростова и об истории Большой Садовой улицы. В воскресенье мероприятия посветят изучению Нахичевани и культурной жизни Ростова в эпоху НЭПа.