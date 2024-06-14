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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Четыре полосы и велодорожку получит проспект Стачки в Ростове-на-Дону

Четыре полосы и велодорожку получит проспект Стачки в Ростове-на-Дону

14 июня 2024, 14:29
Фото: Unsplash
Четыре полосы и велодорожку получит проспект Стачки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки в рамках реконструкции сделают четыре полосы для движения, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Уже утвержден проект планировки и межевания территории. Речь идет о реконструкции участка Зорге — Мастеровой с новым участком от Мастерового до Курсантов.

Реконструкция затронет 2,6 километра проезжей части, планируется строительство 0,6 километра дороги. Предусматривается также увеличение количества полос движения до четырех.

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Кроме того, появится подземный переход в районе пересечения с улицей Города Ле-Ман. И построят транспортные развязки на пересечении с Малиновского и Мастеровым, сделают освещение, дорожки для велосипедистов и ливневку.

Ранее стало известно, что возле стадиона «Труд» в донской столице появится жилкомплекс в 25 этажей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Проспект Стачки#Городская реконструкция
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