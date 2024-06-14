Четыре полосы и велодорожку получит проспект Стачки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Уже утвержден проект планировки и межевания территории. Речь идет о реконструкции участка Зорге — Мастеровой с новым участком от Мастерового до Курсантов.
Реконструкция затронет 2,6 километра проезжей части, планируется строительство 0,6 километра дороги. Предусматривается также увеличение количества полос движения до четырех.
Кроме того, появится подземный переход в районе пересечения с улицей Города Ле-Ман. И построят транспортные развязки на пересечении с Малиновского и Мастеровым, сделают освещение, дорожки для велосипедистов и ливневку.
Ранее стало известно, что возле стадиона «Труд» в донской столице появится жилкомплекс в 25 этажей.
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