Что будет с ценами в Ростове-на-Дону после введения новых санкций США

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
США значительно усилили санкции в отношении России, новые меры ограничили финансовую инфраструктуру, облачные сервисы и информационные технологии.
Ограничения коснулись Московской биржи, которая в итоге с 13 июня решила торговать на валютном рынке и рынке драгметаллов по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро.
Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке.
Российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин рассказал RostovGazeta, что после введения очередного комплекса ограничительных мер против нашего государства, включающего в себя санкции против Группы Мосбиржи, в результате которого были отменены биржевые валютные торги долларом США, евро и гонконгским долларом, на внутреннем рынке принципиально и одномоментно ничего не изменится.
По словам эксперта, реальный, а не спекулятивный спрос, на эти валюты за прошедшие два года заметно снизился, а, во-вторых, мегарегулятор очевидно был давно готов к такому сценарию и оперативно опубликовал порядок установления официальных курсов американского доллара и евро по результатам межбанковских операций внебиржевого валютного рынка.
«То есть никакого коллапса не произошло. Что касается среднесрочной перспективы, то увеличение издержек импортеров товаров западного производства будет постепенно переложено на конечного потребителя. Следует отметить, что внутренний спрос на уникальные товары и услуги западных производителей, не имеющих китайских аналогов, не является массовым», — отметил собеседник.
Управляющий партнер Проектного офиса Witte, венчурный аналитик Даниил Амелин рассказал, что биржевые торги валютой в подавляющем большинстве стран являются аномалией, валютный рынок обычно функционирует в межбанковском или внебиржевом формате. Тоже самое теперь будет происходить в России.
ЦБ РФ готовился к этому событию еще с лета 2022, для определения курса ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Также есть возможность считать кросс-курс: то есть смотреть курс рубля к юаню, а затем юаня к доллару для получения курса рубля к доллару.
Экспортеры как источник валютной ликвидности никуда не делись и до тех пор, пока они будут получать валютную выручку, у них будет необходимость ее продавать.
«Одним словом, для рядового гражданина ничего особо не изменилось, эти санкции можно назвать „техническими“, — уточнил собеседник.
Если вернуться к вопросу роста цен на те или иные товары, то санкции против Мосбиржи влияния не окажут, все зависит от курса рубля к доллару в долгосрочной перспективе, на который в свою очередь влияет множество факторов, в том числе геополитических.
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