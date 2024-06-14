Что будет с ценами в Ростове-на-Дону после введения новых санкций США

Управляющий партнер Проектного офиса Witte, венчурный аналитик Даниил Амелин рассказал, что биржевые торги валютой в подавляющем большинстве стран являются аномалией, валютный рынок обычно функционирует в межбанковском или внебиржевом формате. Тоже самое теперь будет происходить в России.



ЦБ РФ готовился к этому событию еще с лета 2022, для определения курса ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Также есть возможность считать кросс-курс: то есть смотреть курс рубля к юаню, а затем юаня к доллару для получения курса рубля к доллару.



Экспортеры как источник валютной ликвидности никуда не делись и до тех пор, пока они будут получать валютную выручку, у них будет необходимость ее продавать.



«Одним словом, для рядового гражданина ничего особо не изменилось, эти санкции можно назвать „техническими“, — уточнил собеседник.