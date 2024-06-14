Донскому губернатору Голубеву указали на слишком долгие ответы ведомств жителям

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Нарушения выявили в работе нескольких министерств, в том числе здравоохранения, транспорта, ЖКХ. Так, в Минтруда региона не стали рассматривать 67 обращений граждан, касающихся мер поддержки.
Аналогичные факты зарегистрированы и в других ведомствах. Кроме того, должностные лица не соблюдают срок в 30 дней, чтобы дать ответ.
К примеру, замгубернатора только через 43 дня дал ответ на жалобу о работе транспорта. Аналогичные нарушения допущены еще по 89 обращениям.
Один из инвалидов не смог добиться от властей сроков предоставления средств реабилитации. В результате по всем фактам от губернатора потребовали устранить недочеты.
Ранее сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону.