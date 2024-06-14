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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Донскому губернатор Голубеву указали на недопустимость игнорирования жалоб людей

Донскому губернатору Голубеву указали на слишком долгие ответы ведомств жителям

14 июня 2024, 11:11
Фото: Unsplash
Донскому губернатор Голубеву указали на недопустимость игнорирования жалоб людей
В Ростовской области от губернатора Василия Голубева потребовали устранить нарушения закона о порядке обращения людей, сообщили в региональной прокуратуре.

Нарушения выявили в работе нескольких министерств, в том числе здравоохранения, транспорта, ЖКХ. Так, в Минтруда региона не стали рассматривать 67 обращений граждан, касающихся мер поддержки.

Аналогичные факты зарегистрированы и в других ведомствах. Кроме того, должностные лица не соблюдают срок в 30 дней, чтобы дать ответ.

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К примеру, замгубернатора только через 43 дня дал ответ на жалобу о работе транспорта. Аналогичные нарушения допущены еще по 89 обращениям.

Один из инвалидов не смог добиться от властей сроков предоставления средств реабилитации. В результате по всем фактам от губернатора потребовали устранить недочеты.

Ранее сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Нарушения закона
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