Донской губернатор сделал заявление после атаки 70 беспилотников

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Он рассказал, что произошла массовая атака дронами, их уничтожили в нескольких населенных пунктах. Никто не погиб, устанавливаются последствия на земле.
Позже выяснилось, что в Морозовском районе частично пропало электричество. Сейчас потребителей переключают на резервную схему.
В Минобороны рассказали, что беспилотники ночью атаковали сразу несколько российских регионов. В том числе 70 дронов сбили над Ростовской областью.
«Ночью грохот был, жесть», — написали местные жители в соцсетях.
«Громко было, ПВО ребятам низкий поклон», — сообщили пользователи.
До этого Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.