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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Донской губернатор сделал заявление после атаки 70 беспилотников

Донской губернатор сделал заявление после атаки 70 беспилотников

14 июня 2024, 05:06
Фото: Минобороны
Ростовская область в ночь на пятницу, 14 июня, была атакована беспилотниками, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что произошла массовая атака дронами, их уничтожили в нескольких населенных пунктах. Никто не погиб, устанавливаются последствия на земле.

Позже выяснилось, что в Морозовском районе частично пропало электричество. Сейчас потребителей переключают на резервную схему.

Ростовскую область атаковали 70 беспилотниками
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В Минобороны рассказали, что беспилотники ночью атаковали сразу несколько российских регионов. В том числе 70 дронов сбили над Ростовской областью.

«Ночью грохот был, жесть», — написали местные жители в соцсетях.

«Громко было, ПВО ребятам низкий поклон», — сообщили пользователи.

До этого Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Морозовский район#Василий Голубев#Дроны
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