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Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Из-за атаки беспилотников жители Ростовской области остались без света

Из-за атаки беспилотников жители Ростовской области остались без света

14 июня 2024, 03:01
Фото: Unsplash
Из-за атаки беспилотников жители Ростовской области остались без света
Электроснабжение нескольких населенных пунктов в Ростовской области было нарушено из-за массовой атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. «В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме», — уточнил он.

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Ранее губернатор сообщил о массовой атаке вражеских БПЛА по нескольким населенным пунктам области. В результате происшествия никто не пострадал.

Предположительно о работе ПВО рассказали жители Ростова, которых разбудили громкие хлопки. Также житель Морозовска снял на видео пролетавший над ним беспилотник.

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