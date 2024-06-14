Из-за атаки беспилотников жители Ростовской области остались без света

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
По его словам, в результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. «В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме», — уточнил он.
Ранее губернатор сообщил о массовой атаке вражеских БПЛА по нескольким населенным пунктам области. В результате происшествия никто не пострадал.
Предположительно о работе ПВО рассказали жители Ростова, которых разбудили громкие хлопки. Также житель Морозовска снял на видео пролетавший над ним беспилотник.