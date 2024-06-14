К началу 2024 года «Спецсвязь» удвоила прибыль в Сибири

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:39
По его словам, в Новосибирской области и по всему Сибирскому региону за этот период значительно увеличилось число запросов на грузовые автоперевозки. В частности, в 2023 году «Спецсвязь» осуществляла транспортировку экспонатов внутри Сибирского региона и перевозила объекты культурного наследия на расстояние в четыре тысячи километров — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Результаты 2023 года также оказались успешными: чистая прибыль «Спецсвязи» по Сибирскому региону удвоилась, а выручка выросла на треть. Кроме того, компания продолжает успешно осуществлять свою основную деятельность в области доставки секретных отправлений. Почти по всем направлениям деятельности наблюдается рост показателей: это касается опасных и коммерческих грузов, перевозки наличных денег и драгоценных металлов, экспресс-отправлений. Андрей Зайцев также упомянул, что компанию подключали к работе по перевозке документов ЦИК в период президентских выборов. Подготовка к этому началась еще в конце 2023 года.
Зайцев рассказал, что за полгода была проведена значительная работа, в результате которой согласно договоренностям на места доставили бланки для голосования и дополнительную выборную литературу. Вся необходимая документация была перевезена также в удаленные и труднодоступные районы Алтайского и Красноярского края, подчеркнул он.
Руководитель также отметил, что после ухода с рынка иностранных компаний в 2023 году «Спецсвязь» значительно увеличила парк транспортных средств: были приобретены новые тягачи, фургоны и бронированный транспорт. В 2024 году компания продолжает развивать эту тенденцию: автопарк «Спецсвязи» в Сибири регулярно пополняется новыми приобретениями.
Кроме того, ведется работа по кадровым вопросам. «Мы тщательно работаем с кадрами, отбираем кандидатов с учетом нужных нам знаний и навыков, физической подготовки, отсутствия судимости, так как часто перевозим отправления высокой важности и особой ценности», — рассказал глава сибирского филиала «Спецсвязи». Он подчеркнул, что в целях обеспечения безопасной, надежной, качественной и своевременной доставки отправлений компания нанимает исключительно профессионалов с высоким уровнем ответственности.
Зайцев также подчеркнул, что проблема нехватки водителей решаема — нужно лишь популяризировать эту профессию. Глава сибирской «Спецсвязи» также рассказал, что компания функционирует в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС, увеличивая свою долю на всех рынках присутствия.