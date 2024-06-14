К началу 2024 года «Спецсвязь» удвоила прибыль в Сибири

Результаты 2023 года также оказались успешными: чистая прибыль «Спецсвязи» по Сибирскому региону удвоилась, а выручка выросла на треть. Кроме того, компания продолжает успешно осуществлять свою основную деятельность в области доставки секретных отправлений. Почти по всем направлениям деятельности наблюдается рост показателей: это касается опасных и коммерческих грузов, перевозки наличных денег и драгоценных металлов, экспресс-отправлений. Андрей Зайцев также упомянул, что компанию подключали к работе по перевозке документов ЦИК в период президентских выборов. Подготовка к этому началась еще в конце 2023 года.