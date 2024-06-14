Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Речь идет о нападении с помощью 70 беспилотников, которые обнаружила система ПВО. Она отразила атаку по региону.
Добавим, что во время нападения использовали дроны самолетного типа. Эту ситуацию прокомментировал и губернатор Василий Голубев.
Он рассказал, что в Морозовском районе атака вызвала отключение электричества, затронувшее несколько населенных пунктов. Ведутся работы по переключению абонентов на резервные источники питания.
«Спасибо силам ПВО. Но спать после взрывов уже не получилось», — написали пользователи в комментариях.
«Отдаленно слышали ночные раскаты, подумали грозовой фронт», — заявили местные жители.
Ранее Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.