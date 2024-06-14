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Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

14 июня 2024, 04:51
Фото: Минобороны РФ
В Ростовской области в ночь на пятницу, 14 июня, пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку, сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о нападении с помощью 70 беспилотников, которые обнаружила система ПВО. Она отразила атаку по региону.

Добавим, что во время нападения использовали дроны самолетного типа. Эту ситуацию прокомментировал и губернатор Василий Голубев.

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Он рассказал, что в Морозовском районе атака вызвала отключение электричества, затронувшее несколько населенных пунктов. Ведутся работы по переключению абонентов на резервные источники питания.

«Спасибо силам ПВО. Но спать после взрывов уже не получилось», — написали пользователи в комментариях.

«Отдаленно слышали ночные раскаты, подумали грозовой фронт», — заявили местные жители.

Ранее Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Минобороны РФ#Дроны#Происшествия
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