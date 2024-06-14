Культурная программа за 50 минут: веломаршрут по памятным местам Ростова

Заходим в зеленую зону — Сквер 1-й конной армии. Здесь находится Донская государственная публичная библиотека, памятник Сергею Кирову, а также недавно отстроенный Благовещенский греческий храм. Передохнув в тени, пересеките дорогу к декоративным объектам «Светильник-сфера». По вечерам сфера с барельефами светится, очерчивая портрет А. С. Пушкина и сюжетные композиции по мотивам его произведений. На улице поэта есть и памятник В. С. Высоцкому.