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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Культурная программа за 50 минут: веломаршрут по памятным местам Ростова

Культурная программа за 50 минут: веломаршрут по памятным местам Ростова

14 июня 2024, 10:55
Фото: 1MI
Времени в обрез, а приключений хочется? Прокатиться с ветерком по лучшим местам Ростова можно меньше, чем за час!

Отправляемся от здания старейшей действующей гостиницы «Ростов». Оно стало последним восстановленным в городе после Великой Отечественной. От гостиницы едем до пересечения Пушкинской улицы и Газетного переулка.

Фото: 1MI

Там расположился Памятник Ростовским литейщикам и кузнецам. Достоверной информации о его авторе и годе установки нет, однако выполнен он на совесть. На постаменте из красного гранита установлен бронзовый колокол. Не забудьте прочитать табличку с исторической справкой.

Фото: 1MI

Заходим в зеленую зону — Сквер 1-й конной армии. Здесь находится Донская государственная публичная библиотека, памятник Сергею Кирову, а также недавно отстроенный Благовещенский греческий храм. Передохнув в тени, пересеките дорогу к декоративным объектам «Светильник-сфера». По вечерам сфера с барельефами светится, очерчивая портрет А. С. Пушкина и сюжетные композиции по мотивам его произведений. На улице поэта есть и памятник В. С. Высоцкому.

Фото: 1MI

Композиция представляет собой сцену с актером и драпировку. Высоцкий стоит на сцене в свитере и в брюках, в руках — гитара. Справа от актёра расположен занавес. Согласно другой трактовке, справа находится еще и молния — символ яркой и недолгой жизни поэта. С Пушкинской съезжаем на улицу Максима Горького (да, сегодня проедемся по всей русской литературе).

Фото: 1MI

Извилистая дорога приведет к Церкви во имя Святой царицы Александры. Здесь можно заглянуть в уголок-музей протоиерея Иоанна Домовского, служившего в храме Александра Невского, и поклониться его мощам. Проезжаем через Крепостной переулок и Красноармейскую улицу, погружаясь в суету города, и возвращаемся к гостинице «Ростов».

  • Дистанция ≈ 9 км
  • Время: 47 минут
  • Сложность: для особо торопливых
#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Достопримечательности#Достопримечательности Ростова
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