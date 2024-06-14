Культурная программа за 50 минут: веломаршрут по памятным местам Ростова

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Отправляемся от здания старейшей действующей гостиницы «Ростов». Оно стало последним восстановленным в городе после Великой Отечественной. От гостиницы едем до пересечения Пушкинской улицы и Газетного переулка.
Там расположился Памятник Ростовским литейщикам и кузнецам. Достоверной информации о его авторе и годе установки нет, однако выполнен он на совесть. На постаменте из красного гранита установлен бронзовый колокол. Не забудьте прочитать табличку с исторической справкой.
Заходим в зеленую зону — Сквер 1-й конной армии. Здесь находится Донская государственная публичная библиотека, памятник Сергею Кирову, а также недавно отстроенный Благовещенский греческий храм. Передохнув в тени, пересеките дорогу к декоративным объектам «Светильник-сфера». По вечерам сфера с барельефами светится, очерчивая портрет А. С. Пушкина и сюжетные композиции по мотивам его произведений. На улице поэта есть и памятник В. С. Высоцкому.
Композиция представляет собой сцену с актером и драпировку. Высоцкий стоит на сцене в свитере и в брюках, в руках — гитара. Справа от актёра расположен занавес. Согласно другой трактовке, справа находится еще и молния — символ яркой и недолгой жизни поэта. С Пушкинской съезжаем на улицу Максима Горького (да, сегодня проедемся по всей русской литературе).
Извилистая дорога приведет к Церкви во имя Святой царицы Александры. Здесь можно заглянуть в уголок-музей протоиерея Иоанна Домовского, служившего в храме Александра Невского, и поклониться его мощам. Проезжаем через Крепостной переулок и Красноармейскую улицу, погружаясь в суету города, и возвращаемся к гостинице «Ростов».