Курорт в Ростове-на-Дону: велопутешествие к морю от #Кудабежать

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Стартуем от рощи СКА — островка природы в «каменных джунглях». Отсюда выезжаем на Фурмановскую улицу и едем до Обсерваторной. Здесь расположилась Березовая роща, в которой можно отдохнуть от городского шума.
Перевели дух? Нас ждет длинный путь до Щепкинского леса — самого крупного природного насаждения в Ростове-на-Дону. Здесь и затопленный скальный карьер, и живописный заболоченный пруд, и развалины прошлого века, и сосновая аллея. А если повезет, даже встретите по пути лису, зайца, косулю или черепаху.
Выезжаем на Зеленую улицу и направляемся к реке Темерник. Купаться в ней не советуем, просто поезжайте вдоль — до нашей конечной точки, водохранилища Ростовское море. Здесь, кстати, купаться тоже нельзя, громкое название водоема обманчиво.
На самом деле, Ростовское море — это небольшой искусственный водоем, построенный для очистки Темерника, в итоге тоже загрязненный. Однако ростовчане очень любят устраивать на песчаном пляже пикники, загорать, а в сильную жару даже заходят в воду вопреки правилам. Но если все же очень хочется поплавать, возьмите на прокат водный велосипед и продолжите свое путешествие уже по «морской» глади.