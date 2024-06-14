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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Курорт в Ростове-на-Дону: велопутешествие к морю от #Кудабежать

Курорт в Ростове-на-Дону: велопутешествие к морю от #Кудабежать

14 июня 2024, 11:32
Фото: 1MI
Хотите на море, а времени нет? Маршрут #кудабежать поможет за два часа добраться до местного курорта в Ростове-на-Дону и устроить себе мини-отпуск.

Стартуем от рощи СКА — островка природы в «каменных джунглях». Отсюда выезжаем на Фурмановскую улицу и едем до Обсерваторной. Здесь расположилась Березовая роща, в которой можно отдохнуть от городского шума.

Фото: 1MI

Перевели дух? Нас ждет длинный путь до Щепкинского леса — самого крупного природного насаждения в Ростове-на-Дону. Здесь и затопленный скальный карьер, и живописный заболоченный пруд, и развалины прошлого века, и сосновая аллея. А если повезет, даже встретите по пути лису, зайца, косулю или черепаху.

Фото: 1MI

Выезжаем на Зеленую улицу и направляемся к реке Темерник. Купаться в ней не советуем, просто поезжайте вдоль — до нашей конечной точки, водохранилища Ростовское море. Здесь, кстати, купаться тоже нельзя, громкое название водоема обманчиво.

Фото: 1MI

На самом деле, Ростовское море — это небольшой искусственный водоем, построенный для очистки Темерника, в итоге тоже загрязненный. Однако ростовчане очень любят устраивать на песчаном пляже пикники, загорать, а в сильную жару даже заходят в воду вопреки правилам. Но если все же очень хочется поплавать, возьмите на прокат водный велосипед и продолжите свое путешествие уже по «морской» глади.

  • Дистанция ≈ 22 км
  • Время: 1 час 55 минут в среднем темпе
  • Сложность: для любителей долгих поездок
#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Достопримечательности#Достопримечательности Ростова
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