Курорт в Ростове-на-Дону: велопутешествие к морю от #Кудабежать

На самом деле, Ростовское море — это небольшой искусственный водоем, построенный для очистки Темерника, в итоге тоже загрязненный. Однако ростовчане очень любят устраивать на песчаном пляже пикники, загорать, а в сильную жару даже заходят в воду вопреки правилам. Но если все же очень хочется поплавать, возьмите на прокат водный велосипед и продолжите свое путешествие уже по «морской» глади.