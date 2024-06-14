Лето в каждом моменте: Tele2 запустила «MiXX территорию» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Tele2 вновь открыла креативное пространство «MiXX территория» в парке Революции Ростова-на-Дону. Площадка работает ежедневно с 14 июня по 4 июля: с 10:00 в будние дни, с 08:00 в выходные. В календаре событий — более 70 мероприятий разной направленности: от занятий йогой по утрам до вечерних караоке-баттлов и зажигательных диджей-сетов.
Посетители могут выбрать и составить свой индивидуальный микс из целого спектра активностей. Например, в первую неделю гостей ждут показы кино и мультфильмов, танцевальные бачата-вечеринки, тренировки по стретчингу, мастер-классы по вокалу, лекции о моде, французском кино, мотивации и личном развитии.
Дополнительно на площадке представлены зоны отдыха и развлечений. В коворкинге можно комфортно поработать, зарядить гаджеты или поиграть в настольные игры. В зоне активного отдыха — заняться спортом, в том числе в компании близких и друзей.
Концепция проекта с вариациями развлечений вдохновлена возможностями популярного продукта Tele2 — мультиподписки MiXX. С ней можно собрать выгодный пакет скидок и сервисов по своим предпочтениям. Среди предложений — дополнительные 50 Гб интернет-трафика на месяц, защита от спама, музыка и кино, кешбэк и многое другое. Подключить подписку могут все, в том числе и абоненты других операторов.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«В календаре активностей „MiXX территории“ собраны яркие разноплановые мероприятия, где каждый найдет для себя что-то интересное. Площадка предполагает открытый формат: здесь можно отдохнуть с семьей, собрать компанию друзей за партией в дженгу, провести свидание или комфортно поработать. На создание пространства нас вдохновила мультиподписка MiXX, сочетающая в себе множество предложений из разных сфер, приятных бонусов и скидок. Сервис работает как конструктор: пользователь может самостоятельно настроить подписку и включить в нее только необходимые опции, отталкиваясь от своих предпочтений. Кроме того, мы расширили возможности подписки — теперь пользователям MiXX доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный онлайн-шопинг. Все эти преимущества нашли отражение в креативной площадке Tele2 — гости могут выбрать развлечения по своему вкусу и настроению, хорошо провести время и найти что-то полезное для себя».
Полный перечень мероприятий «MiXX территории» доступен по ссылке. Все активности проходят в открытом формате и не требуют предварительной записи.