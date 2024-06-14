Лето в каждом моменте: Tele2 запустила «MiXX территорию» в Ростове-на-Дону

«В календаре активностей „MiXX территории“ собраны яркие разноплановые мероприятия, где каждый найдет для себя что-то интересное. Площадка предполагает открытый формат: здесь можно отдохнуть с семьей, собрать компанию друзей за партией в дженгу, провести свидание или комфортно поработать. На создание пространства нас вдохновила мультиподписка MiXX, сочетающая в себе множество предложений из разных сфер, приятных бонусов и скидок. Сервис работает как конструктор: пользователь может самостоятельно настроить подписку и включить в нее только необходимые опции, отталкиваясь от своих предпочтений. Кроме того, мы расширили возможности подписки — теперь пользователям MiXX доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный онлайн-шопинг. Все эти преимущества нашли отражение в креативной площадке Tele2 — гости могут выбрать развлечения по своему вкусу и настроению, хорошо провести время и найти что-то полезное для себя».