Малый и средний бизнес растет на закупках госкомпаний

За последние восемь лет изменилась и структура закупок: если в 2016 году по объему лидировали транспортировка и хранение, то сейчас — продукция обрабатывающих производств из перечня приоритетных направлений господдержки. Такой рост также является результатом ухода из России иностранных компаний и попыток крупнейших заказчиков заместить их отечественными поставщиками.