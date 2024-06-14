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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:33

Малый и средний бизнес растет на закупках госкомпаний

Малый и средний бизнес растет на закупках госкомпаний

14 июня 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney
Малый и средний бизнес, который участвует в закупках госкомпаний, увеличил свой доход почти втрое по сравнению с теми, кто с госзаказами не работает. Об этом свидетельствует обзор Корпорации МСП.

Обязательное условие для госкомпаний закупать у малого и среднего бизнеса 25% от общего объема позволило МСП занять более 90% рынка в ряде сфер. Например, в сельском хозяйстве, туристическом бизнесе, утилизации отходов. Также госкомпании стали чаще закупать промышленную и высокотехнологичную продукцию, заказывать услуги по обслуживанию техники, сообщает kommersant.ru.

В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков у небольших компаний составил почти восемь триллионов рублей — это 904,2 тысячи договоров с 213,3 тысячи МСП. Такие данные приводит Министерство финансов России. Количество видов товаров и услуг, приобретаемых у МСП госкомпаниями, выросло на 200 тысяч позиций, до 1,4 миллиона. Средняя стоимость договора составила 7,4 миллиона рублей.

По данным Корпорации МСП, заключение контракта с госкомпаниями обеспечивает малому бизнесу резкий рост дохода в первый год (прирост до 36%) и мультипликативный эффект на все последующие периоды.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает, что участие МСП в госзакупках позволяет выйти на новые рынки сбыта и стимулировать развитие предприятия.

Отмечается, что представители МСП уже представлены во всех отраслях, где проводятся закупки. При этом в некоторых из них небольшие компании почти полностью обеспечивают поставки.

Например, в услугах по утилизации отходов доля МСП составляет 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в туристических услугах — 91%, в сельском хозяйстве — 90,1%.

За последние восемь лет изменилась и структура закупок: если в 2016 году по объему лидировали транспортировка и хранение, то сейчас — продукция обрабатывающих производств из перечня приоритетных направлений господдержки. Такой рост также является результатом ухода из России иностранных компаний и попыток крупнейших заказчиков заместить их отечественными поставщиками.

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