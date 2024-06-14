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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:03

Машина взорвалась в Ростовской области

Машина взорвалась в Ростовской области

14 июня 2024, 10:01
Фото: 67.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Машина взорвалась в Ростовской области
В Ростовской области произошел взрыв автомобиля, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, днем в пятницу, 14 июня, произошел взрыв машины на улице Ефремова в Миллерово. В данный момент она полыхает и полностью охвачена огнем.

«Предварительно, рванул газовый баллон. Пострадавших нет», — уточнил канал.

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Машина взорвалась в Ростовской области
Видео: ТГ-канал don_mash

Добавим, что официальной информации о случившемся не было, она уточняется. В интернете появилось видео, на котором показана загоревшаяся машина.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. До этого фура взорвалась на трассе в регионе.

Также власти прокомментировали звуковой удар в Красном Сулине.

Читайте также о том, как губернатор Голубев сделал заявление после взрывов в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Машина#Происшествия
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