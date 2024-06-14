Машина взорвалась в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По информации канала, днем в пятницу, 14 июня, произошел взрыв машины на улице Ефремова в Миллерово. В данный момент она полыхает и полностью охвачена огнем.
«Предварительно, рванул газовый баллон. Пострадавших нет», — уточнил канал.
Добавим, что официальной информации о случившемся не было, она уточняется. В интернете появилось видео, на котором показана загоревшаяся машина.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. До этого фура взорвалась на трассе в регионе.
Также власти прокомментировали звуковой удар в Красном Сулине.
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