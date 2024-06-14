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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Массовая драка на арматурах в Ростове-на-Дону попала на видео

Массовая драка на арматурах в Ростове-на-Дону попала на видео

14 июня 2024, 11:46
Фото: wikimedia.org
Массовая драка на арматурах в Ростове-на-Дону попала на видео
В Интернете разместили видео, на котором показана драка нескольких мужчин в Ростове-на-Дону, ролик появился в Telegram-каналах.

На видео несколько человек устроили драку и как минимум у двоих из них были металлические трубы в руках. Они кричали на всю улицу и выясняли отношения.

Очевидцы рассказали, что потасовка началась в пятницу, 14 июня, возле пригородного автовокзала. Что стало причиной конфликта, остается загадкой.

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Официальной информации о драке не поступало, она уточняется. Некоторые ростовчане боялись проходить рядом с дерущимися, чтобы их не задело. Поэтому они стояли в стороне и ждали, когда завершится потасовка.

Ранее стало известно, что полиция ищет хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове

До этого в донской столице мужчина разнес продуктовый магазин.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Драка#Происшествия
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