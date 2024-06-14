Массовая драка на арматурах в Ростове-на-Дону попала на видео

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На видео несколько человек устроили драку и как минимум у двоих из них были металлические трубы в руках. Они кричали на всю улицу и выясняли отношения.
Очевидцы рассказали, что потасовка началась в пятницу, 14 июня, возле пригородного автовокзала. Что стало причиной конфликта, остается загадкой.
Официальной информации о драке не поступало, она уточняется. Некоторые ростовчане боялись проходить рядом с дерущимися, чтобы их не задело. Поэтому они стояли в стороне и ждали, когда завершится потасовка.
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