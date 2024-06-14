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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:50

МЧС предупредило жителей Дона о мощном ливне и ветре до 25 м/с

МЧС предупредило жителей Ростовской области о мощном ливне и ветре до 25 м/с

14 июня 2024, 15:48
Фото: 27.mchs.gov.ru
МЧС предупредило жителей Дона о мощном ливне и ветре до 25 м/с
В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня Ростовскую область вновь накроет непогода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

Так, 15 июня во второй половине дня местами в донском регионе ожидаются ливни. Из-за дождя возможна плохая видимость от 0,5 до 1 километра, что может привести к опасным ситуациям. Помимо этого, ожидаются грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В воскресенье, 16 июня, негативные погодные условия будут сохраняться в течение всего дня. Жителей Ростовской области ожидает ливень в сочетании с градом, грозами и усилением ветра от 20 до 25 метров в секунду.

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Ранее стало известно, что Каменск-Шахтинский затопило из-за непрекращающегося ливня.

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