МЧС предупредило жителей Ростовской области о мощном ливне и ветре до 25 м/с

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Так, 15 июня во второй половине дня местами в донском регионе ожидаются ливни. Из-за дождя возможна плохая видимость от 0,5 до 1 километра, что может привести к опасным ситуациям. Помимо этого, ожидаются грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
В воскресенье, 16 июня, негативные погодные условия будут сохраняться в течение всего дня. Жителей Ростовской области ожидает ливень в сочетании с градом, грозами и усилением ветра от 20 до 25 метров в секунду.