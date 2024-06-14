МЧС предупредило жителей Ростовской области о мощном ливне и ветре до 25 м/с

Так, 15 июня во второй половине дня местами в донском регионе ожидаются ливни. Из-за дождя возможна плохая видимость от 0,5 до 1 километра, что может привести к опасным ситуациям. Помимо этого, ожидаются грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.