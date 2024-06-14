Момент уничтожения украинских беспилотников на Дону попал на видео

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на пятницу, 14 июня, регион атаковали 70 беспилотников. Сработала система ПВО и отразила нападение.
Однако в Морозовском районе частично пропало электричество. Абонентов решили подключить на резервную схему.
В Интернете разместили видео, на котором в небе показана огненная вспышка. Автор утверждает, что это сбитый дрон над регионом. Но официальной информации об этом не было.
Пользователи в соцсетях написали, что ночью был слышен грохот. Также они сообщили, что после громких звуков не смогли больше уснуть.
До этого Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.