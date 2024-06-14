rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Момент уничтожения украинских беспилотников на Дону попал на видео

Момент уничтожения украинских беспилотников на Дону попал на видео

14 июня 2024, 06:28
Фото: Unsplash / Видео тг «Это Ростов»
Момент уничтожения украинских беспилотников на Дону попал на видео
В Интернете разместили видео взрыва в небе, которым может быть уничтожение дрона над Ростовской областью, ролик разместили Telegram-каналы.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на пятницу, 14 июня, регион атаковали 70 беспилотников. Сработала система ПВО и отразила нападение.

Однако в Морозовском районе частично пропало электричество. Абонентов решили подключить на резервную схему.

Донской губернатор сделал заявление после атаки 70 беспилотников
Узнать подробнее

В Интернете разместили видео, на котором в небе показана огненная вспышка. Автор утверждает, что это сбитый дрон над регионом. Но официальной информации об этом не было.

Пользователи в соцсетях написали, что ночью был слышен грохот. Также они сообщили, что после громких звуков не смогли больше уснуть.

До этого Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.

Читайте также:
Донской губернатор сделал заявление после атаки 70 беспилотниковРостовскую область атаковали 70 беспилотникамиИз-за атаки беспилотников жители Ростовской области остались без света
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Морозовский район#Дроны
Подпишитесь
Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей
Вчера, 16:46
Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов
Вчера, 14:22
Суд заставил власти Ростова-на-Дону расселить больше 30 аварийных домов
Вчера, 13:38
Ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове
Вчера, 15:24
В Ростове женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе
Вчера, 15:14
Доллар по 140 рублей? Что происходит в банках Ростовской области 13 июня
Вчера, 14:34
"