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Updated Сегодня, 10:16

Новая платная дорога на М-4 в Ростовской области может нарушить права автомобилистов

Новая платная дорога на М-4 в Ростовской области может нарушить права автомобилистов

14 июня 2024, 10:14
Фото: ГК «Автодор»
Новая платная дорога на М-4 в Ростовской области может нарушить права автомобилистов

Новая платная дорога на трассе М-4 «Дон» вызвала вопросы у ростовского ОНФ

Для появления нового платного участка дороги необходимо соблюдение ряда требований, сообщил RostovGazeta представитель ОНФ Ростовской области, эксперт в сфере строительства дорог, правозащитник Сергей Левченко.

Напомним, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с 18 июня появится новый участок платной дороги. Проходить он будет от села Алексеево-Лозовское до Каменска-Шахтинского.

Однако эксперт подчеркивает, что нельзя делать платным участок дороги пока не будет альтернативного маршрута.

«Для появления платного участка дороги существует целый ряд требований, в числе которых обязательное наличие альтернативной дороги. А здесь альтернативный маршрут не наблюдается», — отмечает Сергей Левченко.

Собеседник делится мнением, что трасса М-4 в Ростовской области еще не находится в том надлежащем состоянии, за которое нужно платить.

«Мы же видели, что творилось и в зимний, и в весенний периоды на дорогах. Да, участок отремонтировали, не ямочным ремонтом, а большими картами. Но это не говорит о том, что дорогу нужно немедленно делать платной», — уверен эксперт.
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Фото: ГК «Автодор»

Правозащитник подчеркивает, что уже сегодня загрузка на М-4 серьезная. И нет никаких сомнений, что в сезон отпусков люди окажутся в пробках.

«А как можно платить за участок дороги, в котором придется стоять в пробке? Если те, кто придумал платную дорогу уверены, что ее можно объехать бесплатно через населенные пункты, такие как, например, Красный Сулин, то позвольте — в населенных пунктах у нас в принципе дорог нет. Эта дорога не альтернативная, не параллельная», — поясняет собеседник.

Спикер добавляет, что ОНФ Ростовской области обратил внимание на эту интересную тему.

«В любом случае, когда принималось решение о платном участке, альтернативные маршруты должны были учитывать. Поэтому ОНФ рассмотрит, насколько качественные эти альтернативные дороги, каково их техническое состояние. И, самое главное, не нарушит ли появление нового платного участка дороги права автомобилистов и граждан», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как проходили госзакупки на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в Ростовской области.

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