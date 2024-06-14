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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Ростовские врачи спасли двухлетнюю девочку, которой собака сняла скальп

Оголены кости черепа: врачи в Ростове спасли ребенка, которому собака сняла скальп

14 июня 2024, 16:13
Фото: Шедеврум
Ростовские врачи спасли двухлетнюю девочку, которой собака сняла скальп

Ростовские врачи спасли двухлетнюю девочку, которой собака сняла скальп

В Ростове-на-Дону врачи спасли двухлетнюю девочку, на которую напала домашняя собака. Животное фактически сняло скальп с ребенка, сообщает Областная детская клиническая больница.

Малышка поступила в больницу со страшными травмами. На теменно-височно-затылочной зоне у нее была скальпированная рана, отсутствовала половина кожи на голове, а кости черепа были оголены. Врачи в экстренном порядке приступили к закрытию дефекта для того, чтобы избежать гнойного воспалительного поражения костного мозга. Ребенок пострадал от домашнего питомца — собаки.

Девочке понадобилось две операции. Сначала хирурги удалили прочную оболочку костной ткани черепа, чтобы в дальнейшем пересадить кожу. На все процедуры ушло около двух недель. Кожный покров для трансплантации брали с бедра. Все прижилось на 100%. Позже ребенка выписали домой.

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Однако на этом медицинская помощь не заканчивается. Девочке придется перенести еще операции для восстановления роста волос на голове. Отмечается, что подобные обширные скальпированные раны встречаются крайне редко.

Ранее в Ростове-на-Дону прооперировали месячного младенца с расщелиной грудины.

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