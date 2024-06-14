Оголены кости черепа: врачи в Ростове спасли ребенка, которому собака сняла скальп

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Малышка поступила в больницу со страшными травмами. На теменно-височно-затылочной зоне у нее была скальпированная рана, отсутствовала половина кожи на голове, а кости черепа были оголены. Врачи в экстренном порядке приступили к закрытию дефекта для того, чтобы избежать гнойного воспалительного поражения костного мозга. Ребенок пострадал от домашнего питомца — собаки.
Девочке понадобилось две операции. Сначала хирурги удалили прочную оболочку костной ткани черепа, чтобы в дальнейшем пересадить кожу. На все процедуры ушло около двух недель. Кожный покров для трансплантации брали с бедра. Все прижилось на 100%. Позже ребенка выписали домой.
Однако на этом медицинская помощь не заканчивается. Девочке придется перенести еще операции для восстановления роста волос на голове. Отмечается, что подобные обширные скальпированные раны встречаются крайне редко.
Ранее в Ростове-на-Дону прооперировали месячного младенца с расщелиной грудины.