Оголены кости черепа: врачи в Ростове спасли ребенка, которому собака сняла скальп

Малышка поступила в больницу со страшными травмами. На теменно-височно-затылочной зоне у нее была скальпированная рана, отсутствовала половина кожи на голове, а кости черепа были оголены. Врачи в экстренном порядке приступили к закрытию дефекта для того, чтобы избежать гнойного воспалительного поражения костного мозга. Ребенок пострадал от домашнего питомца — собаки.