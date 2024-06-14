Под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Ростовской области на 922 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. По предварительный данным, 66-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением и врезался в грузовик ГАЗ-2834. В это время 25-летний водитель отечественного автомобиля остановился на обочине, чтобы разгрузиться.
Иномарка протаранила грузовой отсек авто и перевернулась. В результате чего пострадала трехлетняя девочка, которая находилась в микроавтобусе. Она получила травмы и уже доставлена в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее под Ростовом произошло серьезное ДТП. Легковушка влетела в грузовой автомобиль популярной торговой сети. Есть двое погибших.