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Published Сегодня, 14:35

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Под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика

Под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика

14 июня 2024, 14:35
Фото: ВК «Подслушано в Каменск-Шахтинске»
Под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика
На автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области микроавтобус влетел в грузовик. В ДТП пострадала маленькая пассажирка автомобиля, сообщает региональный УГИБДД.

В Ростовской области на 922 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. По предварительный данным, 66-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением и врезался в грузовик ГАЗ-2834. В это время 25-летний водитель отечественного автомобиля остановился на обочине, чтобы разгрузиться.

Иномарка протаранила грузовой отсек авто и перевернулась. В результате чего пострадала трехлетняя девочка, которая находилась в микроавтобусе. Она получила травмы и уже доставлена в больницу.

Ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом
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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Ростовом произошло серьезное ДТП. Легковушка влетела в грузовой автомобиль популярной торговой сети. Есть двое погибших.

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