Под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика

В Ростовской области на 922 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП. По предварительный данным, 66-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением и врезался в грузовик ГАЗ-2834. В это время 25-летний водитель отечественного автомобиля остановился на обочине, чтобы разгрузиться.