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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Появились кадры после взрыва машины военного в Ростовской области

Появились кадры с места взрыва машины начальника военного штаба в Ростовской области

14 июня 2024, 13:21
Фото: wikimedia.org / ТГ канал don mash/enews 112
Появились кадры после взрыва машины военного в Ростовской области

В Ростовской области взорвалась машина начальника штаба военной части

В Интернете появилось видео, на котором показаны последствия взрыва автомобиля в Ростовской области, сообщает Газета.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал 112 пишет, что водитель во время движения услышал звуки шипения и появился дым. Он сразу же выбежал из салона, после чего прогремел взрыв.

«Это машина начальника штаба военной части, сам он не пострадал. Причиной взрыва может быть неисправность в газовом оборудовании», — уточняет издание.

Ростовчане заявили о пожаре в здании филиала «Ростелекома»
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По информации регионального УМЧС, пожарные ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. К этой работе привлекли восемь специалистов.

Ранее ростовчане заявили о пожаре в здании филиала «Ростелекома».

До этого появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Автомобиль#Происшествия
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