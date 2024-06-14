Появились кадры с места взрыва машины начальника военного штаба в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Издание со ссылкой на Telegram-канал 112 пишет, что водитель во время движения услышал звуки шипения и появился дым. Он сразу же выбежал из салона, после чего прогремел взрыв.
«Это машина начальника штаба военной части, сам он не пострадал. Причиной взрыва может быть неисправность в газовом оборудовании», — уточняет издание.
По информации регионального УМЧС, пожарные ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. К этой работе привлекли восемь специалистов.
Ранее ростовчане заявили о пожаре в здании филиала «Ростелекома».
До этого появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области.