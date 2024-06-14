Ростовчанам рассказали, станут ли дороже путешествия после санкций США

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян рассказал, что напрямую на стоимость путешествий это не влияет ни сейчас, ни в будущем.
«Средняя стоимость поездки в Турцию была 1,5-2 тысячи евро и остается такой же, не становясь ни дороже, ни дешевле», — отметил эксперт.
Он также добавил, что цены в рублях зависят исключительно от внутреннего курса, установленного операторами, который пока находится в пределах 1,5-3 процентов выше официального курса ЦБ РФ.
Издание со ссылкой на слова эксперта пишет, что если платежи за границу через третьи страны или другие инструменты начнут дорожать, это отразится на внутреннем курсе турфирм и может привести к росту цен на путевки.
Тем не менее, российским путешественникам не стоит беспокоиться, если только рубль не начнет серьезно терять позиции, что, по словам эксперта, маловероятно. Более того, он не исключает вероятности снижения стоимости на отдельные туры.
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