Ростовская области получит около 1 млрд рублей на трамвайную инфраструктуру

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Ростовской области и еще девяти регионам России выделят денежные средства из федерального бюджета. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Всего между регионами распределят 4,8 миллиарда рублей. Ростовской области достанется почти один миллиард рублей.
После получения денег Ростовская область сможет вложить их в продолжающуюся модернизацию и строительство трамвайной инфраструктуры. На выделенные средства возведут пути, электродепо и тяговые подстанции.
Ранее стало известно, что «Синара» распланирует под скоростной трамвай участок земли в Нахичевани в Ростове.
До этого вандалы в Таганроге начали громить новые трамвайные остановки.