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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Ростовская области получит около 1 млрд рублей на трамвайную инфраструктуру

Ростовская области получит около 1 млрд рублей на трамвайную инфраструктуру

14 июня 2024, 15:45
Фото: donland.ru
Ростовская области получит около 1 млрд рублей на трамвайную инфраструктуру
Ростовская область получит денежные средства на модернизацию трамвайной инфраструктуры. На это выделят около одного миллиарда рублей, сообщает правительство РФ в телеграм-канале.

Ростовской области и еще девяти регионам России выделят денежные средства из федерального бюджета. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Всего между регионами распределят 4,8 миллиарда рублей. Ростовской области достанется почти один миллиард рублей.

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После получения денег Ростовская область сможет вложить их в продолжающуюся модернизацию и строительство трамвайной инфраструктуры. На выделенные средства возведут пути, электродепо и тяговые подстанции.

Ранее стало известно, что «Синара» распланирует под скоростной трамвай участок земли в Нахичевани в Ростове.

До этого вандалы в Таганроге начали громить новые трамвайные остановки.

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