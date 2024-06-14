Ростовская области получит около 1 млрд рублей на трамвайную инфраструктуру

Ростовской области и еще девяти регионам России выделят денежные средства из федерального бюджета. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Всего между регионами распределят 4,8 миллиарда рублей. Ростовской области достанется почти один миллиард рублей.