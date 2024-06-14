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Ростовскую область атаковали 70 беспилотниками

Ростовскую область атаковали 70 беспилотниками

14 июня 2024, 04:40
Фото: Минобороны РФ
В Ростовской области за ночь удалось сбить 70 дронов, сообщили в Минобороны РФ.

Киевский режим запустил огромное количество беспилотников по регионам РФ. В том числе это коснулось Волгоградской и Белгородской областей.

Над Ростовской областью удалось уничтожить 70 беспилотников самолетного типа. На них среагировала система ПВО и справилась со своей задачей.

Из-за атаки беспилотников жители Ростовской области остались без света
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Ранее губернатор рассказал, что в Морозовской районе атака привела к отключению электричества. Это коснулось нескольких населенных пунктов.

Сейчас идут работы, чтобы переключить абонентов на резервные источники питания.

Ранее Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Дроны
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