Ростовскую область атаковали 70 беспилотниками

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Киевский режим запустил огромное количество беспилотников по регионам РФ. В том числе это коснулось Волгоградской и Белгородской областей.
Над Ростовской областью удалось уничтожить 70 беспилотников самолетного типа. На них среагировала система ПВО и справилась со своей задачей.
Ранее губернатор рассказал, что в Морозовской районе атака привела к отключению электричества. Это коснулось нескольких населенных пунктов.
Сейчас идут работы, чтобы переключить абонентов на резервные источники питания.
Ранее Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.