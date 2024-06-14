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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Сады, реки и мемориалы: маршрут по самым живописным локациям Ростова

Сады, реки и мемориалы: маршрут по самым живописным локациям Ростова

14 июня 2024, 11:26
Фото: 1MI
Мечтаете о спокойной поездке по красивым местам Ростова? Тогда садитесь на велосипед и следуйте маршруту.

Начинаем в Ботаническом саду Южного федерального университета — одном из крупнейших университетских садов России. Здесь стоит проехать к минеральному источнику, который считается православной святыней. Налюбовавшись разнообразной флорой сада, отправляйтесь через реку Темерник к Церкви Дмитрия Ростовского. Представьте: именно с нее началось строительство Ростова-на-Дону.

Фото: 1MI

Далее, двигаемся через Медный переулок к памятнику на месте проведения митингов в ноябре 1902 года. В состав мемориального комплекса входит горельеф 1967 года и скульптурная композиция «Преемственность поколений», открытая в 1975 году.

Фото: 1MI

Здесь же можно передохнуть в сквере, а после по Защитному переулку доехать до Ворошиловского моста на реке Дон. Мост является одной из ключевых артерий города, связывая между собой сам Ростов-на-Дону, прекрасные пляжи на левом берегу Дона и ближайшие города Азов и Батайск. Ростовчане любят это место за великолепные панорамные виды. Особенно эффектно мост смотрится в вечерние часы, когда под ним проходят теплоходы.

Фото: 1MI

Проехав через мост, останавливаемся в левобережной роще. Здесь наш путь окончен. Можно сделать привал, искупаться в речке, поужинать в ресторане и полюбоваться живописными донскими пейзажами.

  • Дистанция ≈ 13 км
  • Время: 1 ч 10 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто никуда не торопится
Видео: 1MI
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