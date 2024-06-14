Сады, реки и мемориалы: маршрут по самым живописным локациям Ростова

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Начинаем в Ботаническом саду Южного федерального университета — одном из крупнейших университетских садов России. Здесь стоит проехать к минеральному источнику, который считается православной святыней. Налюбовавшись разнообразной флорой сада, отправляйтесь через реку Темерник к Церкви Дмитрия Ростовского. Представьте: именно с нее началось строительство Ростова-на-Дону.
Далее, двигаемся через Медный переулок к памятнику на месте проведения митингов в ноябре 1902 года. В состав мемориального комплекса входит горельеф 1967 года и скульптурная композиция «Преемственность поколений», открытая в 1975 году.
Здесь же можно передохнуть в сквере, а после по Защитному переулку доехать до Ворошиловского моста на реке Дон. Мост является одной из ключевых артерий города, связывая между собой сам Ростов-на-Дону, прекрасные пляжи на левом берегу Дона и ближайшие города Азов и Батайск. Ростовчане любят это место за великолепные панорамные виды. Особенно эффектно мост смотрится в вечерние часы, когда под ним проходят теплоходы.
Проехав через мост, останавливаемся в левобережной роще. Здесь наш путь окончен. Можно сделать привал, искупаться в речке, поужинать в ресторане и полюбоваться живописными донскими пейзажами.