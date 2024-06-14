Сады, реки и мемориалы: маршрут по самым живописным локациям Ростова

Здесь же можно передохнуть в сквере, а после по Защитному переулку доехать до Ворошиловского моста на реке Дон. Мост является одной из ключевых артерий города, связывая между собой сам Ростов-на-Дону, прекрасные пляжи на левом берегу Дона и ближайшие города Азов и Батайск. Ростовчане любят это место за великолепные панорамные виды. Особенно эффектно мост смотрится в вечерние часы, когда под ним проходят теплоходы.