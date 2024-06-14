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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Сигнализация завыла: ростовчане показали, как работала ПВО по украинским дронам

Сигнализация завыла: ростовчане показали, как отработала ПВО по украинским дронам

14 июня 2024, 07:54
Фото: mil.ru/для иллюстрации / видео rostovgazeta.ru
Сигнализация завыла: ростовчане показали, как работала ПВО по украинским дронам

Ростовчане показали, как работала ПВО по украинским дронам

В Ростовской области во время атаки дронов сработали сирены автомобилей и разбудили жителей, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Наш сотрудник получил эксклюзивное видео, на котором показан момент уничтожения дрона над Ростовской областью. Ночью в небе была заметна огненная вспышка, которая почти сразу же исчезла.

После нее через несколько секунд дошел до населенных пунктов грохот, из-за которого завыли сигнализации автомобилей. Это и разбудило жителей.

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Сигнализация завыла: ростовчане показали, как работала ПВО по украинским дронам
Видео: mil.ru/для иллюстрации / видео rostovgazeta.ru

Напомним, что Украина в ночь на пятницу запустила 70 беспилотников по донскому региону. Сработала система ПВО, отразившая угрозу.

В соцсетях пользователи писали, что из-за звуков взрыва у них дрожали дома.

Добавим, что в нескольких населенных пунктах Морозовского района пропало электричество во время атаки.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#ПВО#Беспилотник#Сигнализация#Дрон#Происшествия
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