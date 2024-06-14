Сигнализация завыла: ростовчане показали, как отработала ПВО по украинским дронам

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Наш сотрудник получил эксклюзивное видео, на котором показан момент уничтожения дрона над Ростовской областью. Ночью в небе была заметна огненная вспышка, которая почти сразу же исчезла.
После нее через несколько секунд дошел до населенных пунктов грохот, из-за которого завыли сигнализации автомобилей. Это и разбудило жителей.
Напомним, что Украина в ночь на пятницу запустила 70 беспилотников по донскому региону. Сработала система ПВО, отразившая угрозу.
В соцсетях пользователи писали, что из-за звуков взрыва у них дрожали дома.
Добавим, что в нескольких населенных пунктах Морозовского района пропало электричество во время атаки.