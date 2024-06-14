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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

СК назвал подробности дела о покушении на начальника военного штаба в Миллерово

Стали известны подробности дела о покушении на начальника военного штаба в Миллерово

14 июня 2024, 18:22
Фото: pxhere

СК назвал подробности дела о покушении на начальника военного штаба в Миллерово

В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство после возгорания автомобиля начальника военного штаба, сообщили в региональной прокуратуре.

Взрыв автомобиля

В Telegram-каналах в пятницу, 14 июня, появилась информация о взрыве автомобиля в Миллерово. Его полностью охватило огнем на улице Ефремова.

Изначально в качестве версии рассматривали разгерметизацию газового баллона. В региональном УМЧС сообщили, что удалось ликвидировать пожар на площади два квадратных метра. В этих работах участвовали восемь человек.

Как начался пожар

«Газета.ру» сообщила, что водитель услышал шипящий звук и заметил дым. Он успел выбежать на улицу, после чего прогремел взрыв.

Появились кадры с места взрыва машины начальника военного штаба в Ростовской области
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Издание также сообщило о том, что причиной может быть газовый баллон.

Дело о покушении

Позже в региональном УСКР рассказали, что в транспорте был начальник штаба — первый замкомандира воинской части.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты находятся на месте происшествия», — говорится в публикации.

А глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации.

Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход расследования.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Миллерово#Взрыв#Автомобиль#Покушение на убийство#Происшествия
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