Стали известны подробности дела о покушении на начальника военного штаба в Миллерово

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
В Telegram-каналах в пятницу, 14 июня, появилась информация о взрыве автомобиля в Миллерово. Его полностью охватило огнем на улице Ефремова.
Изначально в качестве версии рассматривали разгерметизацию газового баллона. В региональном УМЧС сообщили, что удалось ликвидировать пожар на площади два квадратных метра. В этих работах участвовали восемь человек.
«Газета.ру» сообщила, что водитель услышал шипящий звук и заметил дым. Он успел выбежать на улицу, после чего прогремел взрыв.
Издание также сообщило о том, что причиной может быть газовый баллон.
Позже в региональном УСКР рассказали, что в транспорте был начальник штаба — первый замкомандира воинской части.
«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты находятся на месте происшествия», — говорится в публикации.
А глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации.
Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход расследования.