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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

«У нас дом дрожал»: ростовчане рассказали о ночи атаки беспилотников

«У нас дом дрожал»: ростовчане рассказали, как пережили ночь атаки беспилотников

14 июня 2024, 07:57
Фото: mil.ru/Для иллюстрации
«У нас дом дрожал»: ростовчане рассказали о ночи атаки беспилотников
Жители Ростовской области услышали звуки взрывов во время атаки беспилотников, сообщили они в соцсетях.

В Минобороны рассказали, что в ночь на пятницу на регион летели 70 украинских дронов. По ним успешно отработала система ПВО, никто не погиб.

Жители сообщили, что проснулись от звуков взрывов и больше не смогли уснуть.

«У нас даже дом дрожал», — заявили ростовчане.

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«Очень хорошо взрыв слышала», — написала местная жительница.

«Жесть, как слышно было. На балконе штукатурка посыпалась», — сообщили жители региона. В целом некоторые пользователи оказались напуганы происходящим.

Другие заявили, что ничего не слышали и ночь у них прошла спокойно.

Добавим, что во время атаки беспилотников часть Морозовского района осталась без света. Потребителей начали переключать на резервную схему.

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