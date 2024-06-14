«У нас дом дрожал»: ростовчане рассказали, как пережили ночь атаки беспилотников

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Минобороны рассказали, что в ночь на пятницу на регион летели 70 украинских дронов. По ним успешно отработала система ПВО, никто не погиб.
Жители сообщили, что проснулись от звуков взрывов и больше не смогли уснуть.
«У нас даже дом дрожал», — заявили ростовчане.
«Очень хорошо взрыв слышала», — написала местная жительница.
«Жесть, как слышно было. На балконе штукатурка посыпалась», — сообщили жители региона. В целом некоторые пользователи оказались напуганы происходящим.
Другие заявили, что ничего не слышали и ночь у них прошла спокойно.
Добавим, что во время атаки беспилотников часть Морозовского района осталась без света. Потребителей начали переключать на резервную схему.