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Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

В Ростове-на-Дону дома остались без воды из-за канализационного гейзера

В Ростове-на-Дону дома остались без воды из-за канализационного гейзера

14 июня 2024, 17:17
Фото: Шедеврум
В Ростове-на-Дону дома остались без воды из-за канализационного гейзера
В Первомайском районе Ростова-на-Дону из канализации хлещет вода. Очевидцы отмечают, что многие дома остались без воды, сообщает местный паблик.

В Ростове-на-Дону на Киргизский улице сильный поток воды бьет из канализационного люка. Гейзер затопил всю проезжую часть. Автор поста утверждает, что многие дома из-за этого остались без воды.

Подписчики телеграм-канала рассказали, что это не единственное извержение в Ростове: «Да, сегодня что-то по всему городу течёт».

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В Ростове-на-Дону дома остались без воды из-за канализационного гейзера
Видео: Шедеврум

«Так и рядом на Беломорском еще с утра фонтанировало», — поделилась ростовчанка.

Ранее женщине с ребенком обожгло ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове.

До этого улицу в Каменском-Шахтинском неделю заливает нечистотами. Вонючая река не давала местным жителям спокойно жить более недели.

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