В Ростове-на-Дону дома остались без воды из-за канализационного гейзера

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В Ростове-на-Дону на Киргизский улице сильный поток воды бьет из канализационного люка. Гейзер затопил всю проезжую часть. Автор поста утверждает, что многие дома из-за этого остались без воды.
Подписчики телеграм-канала рассказали, что это не единственное извержение в Ростове: «Да, сегодня что-то по всему городу течёт».
«Так и рядом на Беломорском еще с утра фонтанировало», — поделилась ростовчанка.
Ранее женщине с ребенком обожгло ноги при переходе дороги на Малиновского в Ростове.
До этого улицу в Каменском-Шахтинском неделю заливает нечистотами. Вонючая река не давала местным жителям спокойно жить более недели.