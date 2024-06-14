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В Ростове-на-Дону изымут около 40 участков для продления проспекта Стачки

В Ростове-на-Дону изымут около 40 участков для продления проспекта Стачки

14 июня 2024, 19:48
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону изымут около 40 участков для продления проспекта Стачки
Администрация Ростова-на-Дону утвердила документацию проекта планировки и границ территории для реконструкции строительства участка до улицы Курсантов. Для продления проспекта понадобится около 40 участков, согласно документам на сайте ведомства.

В Ростове-на-Дону планируют реконструировать и продлить проспект Стачки. Работы будут происходить на территории от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Для нового проекта изымут 39 участков земли на ДНТ «Садовод-Любитель», улицах Букетной, Любительской, Тернистой, Булатной, Тюльпанной и на самом проспекте Стачки.

Алексей Логвиненко рассказал, что данный проект подразумевает возведение подземного перехода, моста и двух транспортных развязок.

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Напомним, что на проспекте Стачки в рамках восстановления сделают четырехполосную дорогу и велодорожки.

Ранее стало известно о том, что на улице Пойменной в Ростове-на-Дону создадут целый жилой район. На него уйдет 101 миллиард рублей.

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