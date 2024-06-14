В Ростове-на-Дону изымут около 40 участков для продления проспекта Стачки

В Ростове-на-Дону планируют реконструировать и продлить проспект Стачки. Работы будут происходить на территории от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Для нового проекта изымут 39 участков земли на ДНТ «Садовод-Любитель», улицах Букетной, Любительской, Тернистой, Булатной, Тюльпанной и на самом проспекте Стачки.