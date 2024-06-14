В Ростове-на-Дону изымут около 40 участков для продления проспекта Стачки

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
В Ростове-на-Дону планируют реконструировать и продлить проспект Стачки. Работы будут происходить на территории от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Для нового проекта изымут 39 участков земли на ДНТ «Садовод-Любитель», улицах Букетной, Любительской, Тернистой, Булатной, Тюльпанной и на самом проспекте Стачки.
Алексей Логвиненко рассказал, что данный проект подразумевает возведение подземного перехода, моста и двух транспортных развязок.
Напомним, что на проспекте Стачки в рамках восстановления сделают четырехполосную дорогу и велодорожки.
Ранее стало известно о том, что на улице Пойменной в Ростове-на-Дону создадут целый жилой район. На него уйдет 101 миллиард рублей.