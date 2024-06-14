В Ростове-на-Дону на Военведе сработала тревожная сирена

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
14 июня, в Ростове-на-Дону несколько раз за день звучала тревожная сирена. На этот раз жители микрорайона Военвед услышали сигнальное предупреждение.
Напомним, что ночью после такого же воя стало известно, что враг пытался атаковать Ростовскую область. Системы ПВО обезвредили около 70 беспилотников самолетного типа.
В результате атаки беспилотников Морозовский район остался без света. Жителей района переключили на резервное питание.
Работа ПВО попала на камеры домофонов. Ростовчане поделились кадрами.