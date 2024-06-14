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В Ростове расплодившиеся крысы массово атакуют автомобили в Ворошиловском районе

В Ростове расплодившиеся крысы массово атакуют автомобили в Ворошиловском районе

14 июня 2024, 06:42
Фото: Шедеврум
В Ростове расплодившиеся крысы массово атакуют автомобили в Ворошиловском районе
В Ростове-на-Дону Ворошиловский район кишит крысами. Жители города просят о помощи, сообщает местный телеграм-канал.

В Ростове-на-Дону в Ворошиловском районе на улице Вселенской происходит нашествие крыс. Люди видят грызунов десятками. Они находятся близ домов и помоек. Крысы абсолютно не боятся людей.

Местные жители отмечают, что грызуны начали портить припаркованные автомобили. Ростовчане уже просят о помощи.

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«Люди добрые, да что ж это творится такое в городе… Как из фильма ужасов кадры», — пишет дончанка.

«Крысы — это опасные паразиты. Помимо биологической опасности еще и бытовая — портят имущество», — подметил местный житель.

Ранее стало известно, что стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области.

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