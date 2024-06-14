В Ростове расплодившиеся крысы массово атакуют автомобили в Ворошиловском районе

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В Ростове-на-Дону в Ворошиловском районе на улице Вселенской происходит нашествие крыс. Люди видят грызунов десятками. Они находятся близ домов и помоек. Крысы абсолютно не боятся людей.
Местные жители отмечают, что грызуны начали портить припаркованные автомобили. Ростовчане уже просят о помощи.
«Люди добрые, да что ж это творится такое в городе… Как из фильма ужасов кадры», — пишет дончанка.
«Крысы — это опасные паразиты. Помимо биологической опасности еще и бытовая — портят имущество», — подметил местный житель.
Ранее стало известно, что стая диких волкособов держит в страхе жителей района в Ростовской области.