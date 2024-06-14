В Ростове возбудили уголовное дело из-за массовой вырубки деревьев на Левенцовке

Напомним, что массовое уничтожение крупных зеленых деревьев жители Левенцовки заметили 9 апреля. Люди обратились в полицию. По словам ростовчан, представители правопорядка приехали на место происшествия и опросили неравнодушных горожан. Но к трактору никто не подходил, а его водитель — убежал.