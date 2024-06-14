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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Уголовное дело возбудили в отношении неизвестных, которые вырубили деревья в Ростове

В Ростове возбудили уголовное дело из-за массовой вырубки деревьев на Левенцовке

14 июня 2024, 14:33
Фото: rostovgazeta.ru
Уголовное дело возбудили в отношении неизвестных, которые вырубили деревья в Ростове
Уголовное дело возбудили в отношении неизвестных лиц, которые массово уничтожили деревья на пустыре возле 1-й Ковровой, 65/1 в Советском районе Ростова. Об этом RostovGazeta сообщили местные жители.

Напомним, что массовое уничтожение крупных зеленых деревьев жители Левенцовки заметили 9 апреля. Люди обратились в полицию. По словам ростовчан, представители правопорядка приехали на место происшествия и опросили неравнодушных горожан. Но к трактору никто не подходил, а его водитель — убежал.

Массовое уничтожение крупных зеленых деревьев жители Левенцовки заметили 9 апреля.
Видео: rostovgazeta.ru
Ростовчане рассказали о незаконном уничтожении деревьев в Советском районе Ростове
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Спиленные деревья и ветки засыхали, пока лежали на пустыре. А 4 июня местные жители увидели, что их вывозят. Посчитав, что таким образом скрываются следы преступления, неравнодушные горожане снова обратились в полицию.

4 июня местные жители заметили, как вывозят засохшие на пустыре ветки и деревья
Видео: rostovgazeta.ru

В отношении «неизвестных лиц», которые уничтожили деревья и кустарники на пустыре, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений.

«Очень странно, что нарушители правопорядка остались „неизвестными лицами“. Насколько я знаю, личность водителя трактора никто не устанавливал», — делится мнением житель ближайшего дома, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам собеседника, удивляет и другое. Вырубка деревьев произошла на территории земли, выделенной бесплатно под масштабный инвестиционный проект строительства жилого комплекса.

«То есть в распоряжении губернатора Ростовской области написано, что в случае сноса зеленых насаждений, необходимо обеспечить компенсационные высадки. При этом приезжают „неустановленные лица“ и уничтожают трактором деревья?» — недоумевают горожане.

Ранее RostovGazeta сообщала, кто и как ограждает зеленые зоны Ростова от незаконного строительства.

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