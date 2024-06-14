В Ростове возбудили уголовное дело из-за массовой вырубки деревьев на Левенцовке

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Напомним, что массовое уничтожение крупных зеленых деревьев жители Левенцовки заметили 9 апреля. Люди обратились в полицию. По словам ростовчан, представители правопорядка приехали на место происшествия и опросили неравнодушных горожан. Но к трактору никто не подходил, а его водитель — убежал.
Спиленные деревья и ветки засыхали, пока лежали на пустыре. А 4 июня местные жители увидели, что их вывозят. Посчитав, что таким образом скрываются следы преступления, неравнодушные горожане снова обратились в полицию.
В отношении «неизвестных лиц», которые уничтожили деревья и кустарники на пустыре, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений.
«Очень странно, что нарушители правопорядка остались „неизвестными лицами“. Насколько я знаю, личность водителя трактора никто не устанавливал», — делится мнением житель ближайшего дома, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам собеседника, удивляет и другое. Вырубка деревьев произошла на территории земли, выделенной бесплатно под масштабный инвестиционный проект строительства жилого комплекса.
«То есть в распоряжении губернатора Ростовской области написано, что в случае сноса зеленых насаждений, необходимо обеспечить компенсационные высадки. При этом приезжают „неустановленные лица“ и уничтожают трактором деревья?» — недоумевают горожане.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто и как ограждает зеленые зоны Ростова от незаконного строительства.