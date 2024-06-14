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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Ростовской области подорожает взнос за капитальный ремонт

В Ростовской области вырастут взносы за капитальный ремонт

14 июня 2024, 15:26
Фото: Unsplash
В Ростовской области подорожает взнос за капитальный ремонт
В Ростовской области ожидается увеличение платы за капремонт с 1 июля этого года, сообщила временно исполняющая обязанности директора НКО «Фонд капитального ремонта Дарья Шереметьева „Комсомольской правде Ростов“.

В Ростовской области увеличат минимальный взнос за капитальный ремонт. Его проиндексируют на уровень потребительских цен региона. Теперь дончане будут платить 14 рублей 08 копеек за один квадратный метр, вместо 12,61 рубля. Последний раз взносы за капремонт увеличивали 1 марта 2022 года.

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Шереметьева отметила, что ряд факторов в 2022 году привели к росту цен в строительной сфере, соответственно, и повышение тарифа на капремонт — вынужденная мера.

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