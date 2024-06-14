В Ростовской области вырастут взносы за капитальный ремонт

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Ростовской области увеличат минимальный взнос за капитальный ремонт. Его проиндексируют на уровень потребительских цен региона. Теперь дончане будут платить 14 рублей 08 копеек за один квадратный метр, вместо 12,61 рубля. Последний раз взносы за капремонт увеличивали 1 марта 2022 года.
Шереметьева отметила, что ряд факторов в 2022 году привели к росту цен в строительной сфере, соответственно, и повышение тарифа на капремонт — вынужденная мера.
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