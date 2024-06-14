В Ростовской области вырастут взносы за капитальный ремонт

В Ростовской области увеличат минимальный взнос за капитальный ремонт. Его проиндексируют на уровень потребительских цен региона. Теперь дончане будут платить 14 рублей 08 копеек за один квадратный метр, вместо 12,61 рубля. Последний раз взносы за капремонт увеличивали 1 марта 2022 года.