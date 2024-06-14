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В СКР сообщили о возможном покушении на начальника военного штаба в Миллерово

В СКР сообщили о возможном покушении на начальника военного штаба в Миллерово

14 июня 2024, 15:38
Фото: для иллюстрации / Шедеврум
В СКР сообщили о возможном покушении на начальника военного штаба в Миллерово
Взрыв автомобиля в Ростовской области, внутри которого находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский мог быть покушением на его жизнь, сообщили в региональном СКР.

Ранее появилась информация о взрыве автомобиля в Миллерово. Сообщалось, что причиной происшествия могло стать неисправное газовое оборудования. Позднее стало известно, что в салоне находился высокопоставленный военный, но он успел покинуть автомобиль до момента взрыва.

Затем в СКР сообщили о проверке обстоятельств возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. «По факту происшествия следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — сказано в сообщении.

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Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия.

Региональная прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту возгорания автомобиля в Миллерово.

Напомним, в Сети появилось видео последствий взрыва автомобиля, в котором находился начальник военного штаба.

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