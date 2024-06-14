В СКР сообщили о возможном покушении на начальника военного штаба в Миллерово

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Ранее появилась информация о взрыве автомобиля в Миллерово. Сообщалось, что причиной происшествия могло стать неисправное газовое оборудования. Позднее стало известно, что в салоне находился высокопоставленный военный, но он успел покинуть автомобиль до момента взрыва.
Затем в СКР сообщили о проверке обстоятельств возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. «По факту происшествия следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — сказано в сообщении.
Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия.
Региональная прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту возгорания автомобиля в Миллерово.
Напомним, в Сети появилось видео последствий взрыва автомобиля, в котором находился начальник военного штаба.