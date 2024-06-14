Велозабег на длинную дистанцию: маршрут по знаковым местам Ростова

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Первый пункт нашего маршрута — Змиёвская балка. На этом самом месте в августе 1942 года немецкие оккупанты убили около 27 тысяч жителей Ростова. Изучив историческую локацию, проезжайте через частный сектор к живописному Цыганскому озеру. Не забудьте взять хорошую камеру: при виде снимков вас будут донимать вопросами, точно ли вы были в Ростове, а не в Эдинбурге. Хорошенько передохните — впереди заезд на длинную дистанцию.
Доберитесь до Аллеи роз (или Бульвара дружбы) — ухоженного парка с огромными клумбами. Это идеальное место для свиданий и семейных прогулок. В небольшой роще рядом с аллеей каждое дерево обозначено табличкой, гласящей о том, кем из важных иностранных гостей оно было посажено.
Готовы к новому рывку? Всего 7 км, и вы у Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы — Главного храма Ростовской епархии. Его возвели в 1781 году и благодаря детальной реставрации сохранили канонический облик.
Ну и напоследок, самый длинный отрезок пути. Добраться до конечной точки — церкви Сретения Господня можно за 45 минут без остановок. Снаружи храм не оштукатурен, облицован только кирпичом, а основной купол небесного цвета украшен звездами. Советуем не полениться и забраться на колокольню. Оттуда открывается захватывающий вид на левый берег реки Дон и станицу Александровскую.