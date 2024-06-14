Велозабег на длинную дистанцию: маршрут по знаковым местам Ростова

Первый пункт нашего маршрута — Змиёвская балка. На этом самом месте в августе 1942 года немецкие оккупанты убили около 27 тысяч жителей Ростова. Изучив историческую локацию, проезжайте через частный сектор к живописному Цыганскому озеру. Не забудьте взять хорошую камеру: при виде снимков вас будут донимать вопросами, точно ли вы были в Ростове, а не в Эдинбурге. Хорошенько передохните — впереди заезд на длинную дистанцию.