Военные отразили массовую атаку беспилотников на Ростовскую область

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
По словам главы региона, в ночь на 14 июня силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории субъекта. При этом беспилотные аппараты военные уничтожили в нескольких населенных пунктах.
«По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», — заявил Голубев.
Пока неизвестно, о каком количестве БПЛА и каких районах региона может идти речь. От министерства обороны информации не последовало.
Ранее в Тагарогском заливе беспилотники совершили атаку на буксир и баржу, которая получила небольшие повоеждения.