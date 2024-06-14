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Военные отразили массовую атаку беспилотников на Ростовскую область

Военные отразили массовую атаку беспилотников на Ростовскую область

14 июня 2024, 02:11
Фото: Mil.ru
Военные отразили массовую атаку беспилотников на Ростовскую область
Военные силами ПВО отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, в ночь на 14 июня силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории субъекта. При этом беспилотные аппараты военные уничтожили в нескольких населенных пунктах.

«По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», — заявил Голубев.

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Пока неизвестно, о каком количестве БПЛА и каких районах региона может идти речь. От министерства обороны информации не последовало.

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