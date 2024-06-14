Восьмикилометровый затор парализовал движение на трассе Ростов — Таганрог

Кроме того, сообщалось, что дорога на море станет в пять раз быстрее. На М-4 «Дон» закончилось строительство участка дороги, которое парализовало движение. Водители стаяли в пробке по восемь часов, теперь же часть трассы можно преодолеть за 1,5 часа. Подробнее о ситуации.