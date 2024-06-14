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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

На подъезде к Таганрогу образовалась восьмикилометровая пробка

Восьмикилометровый затор парализовал движение на трассе Ростов — Таганрог

14 июня 2024, 16:06
Фото: Шедеврум
На подъезде к Таганрогу образовалась восьмикилометровая пробка
В Ростовской области на пути к Таганрогу образовалась огромная пробка. Она растянулась на восемь километров дороги, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В Ростовской области на дороге в сторону Таганрога образовалась пробка. Движение сильно парализовало, машины растянулись по трассе на восемь километров. Затор начинается в районе села Синявское и заканчивается за пределами хутора Пятихатки.

На карте отображалось ДТП, а затем дорожные работы.

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Ранее упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону.

Кроме того, сообщалось, что дорога на море станет в пять раз быстрее. На М-4 «Дон» закончилось строительство участка дороги, которое парализовало движение. Водители стаяли в пробке по восемь часов, теперь же часть трассы можно преодолеть за 1,5 часа. Подробнее о ситуации.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Транспорт#Пробка#Дорожное движение#Парализовал движение#Трасса#Затор
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