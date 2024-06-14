Восьмикилометровый затор парализовал движение на трассе Ростов — Таганрог

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В Ростовской области на дороге в сторону Таганрога образовалась пробка. Движение сильно парализовало, машины растянулись по трассе на восемь километров. Затор начинается в районе села Синявское и заканчивается за пределами хутора Пятихатки.
На карте отображалось ДТП, а затем дорожные работы.
Ранее упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону.
Кроме того, сообщалось, что дорога на море станет в пять раз быстрее. На М-4 «Дон» закончилось строительство участка дороги, которое парализовало движение. Водители стаяли в пробке по восемь часов, теперь же часть трассы можно преодолеть за 1,5 часа. Подробнее о ситуации.