Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области: видео

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников по региону в ночь на 14 июня. По его словам, враг пытался нанести удары сразу в нескольких районах области, но военные успешно отразили атаку. О каких именно территориях идет речь, Голубев не уточнил, но добавил, что в результате ночного происшествия никто не пострадал.
Жители Ростова стали сообщать о работе ПВО около 02.00 мск. Люди услышали громкие хлопки, похожие на взрывы.
В других районах области также слышали работу военных, отражающих атаку ВСУ. Один из жителей региона сообщил, что беспилотник пролетел прямо над его головой. Он снял происшествие на видео, на котором отчетливо слышно звук мотора летательного аппарата. Предположительно, все происходит в Морозовске.