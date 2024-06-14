Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области: видео

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников по региону в ночь на 14 июня. По его словам, враг пытался нанести удары сразу в нескольких районах области, но военные успешно отразили атаку. О каких именно территориях идет речь, Голубев не уточнил, но добавил, что в результате ночного происшествия никто не пострадал.