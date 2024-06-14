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Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области: видео

Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области: видео

14 июня 2024, 02:48
Фото: Шедеврум
Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области: видео

Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области

Беспилотный летательный аппарат пролетел над головой одного из жителей Ростовской области, видео происшествия появилось в Сети.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников по региону в ночь на 14 июня. По его словам, враг пытался нанести удары сразу в нескольких районах области, но военные успешно отразили атаку. О каких именно территориях идет речь, Голубев не уточнил, но добавил, что в результате ночного происшествия никто не пострадал.

Жители Ростова стали сообщать о работе ПВО около 02.00 мск. Люди услышали громкие хлопки, похожие на взрывы.

Вражеский беспилотник пролетел прямо над головой жителя Ростовской области: видео
Видео: Шедеврум

В других районах области также слышали работу военных, отражающих атаку ВСУ. Один из жителей региона сообщил, что беспилотник пролетел прямо над его головой. Он снял происшествие на видео, на котором отчетливо слышно звук мотора летательного аппарата. Предположительно, все происходит в Морозовске.

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