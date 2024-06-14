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Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

«Я здесь царь»: как относятся к пациентам в больнице Ростовской области

«Я здесь царь»: как относятся к пациентам в больнице Ростовской области

14 июня 2024, 15:50
Фото: rostovgazeta.ru
«Я здесь царь»: как относятся к пациентам в больнице Ростовской области

В городе Гуково разгорелся скандал из-за перелома у тучной женщины

В редакцию RostovGazeta обратилась жительница города Гуково, волонтер Светлана Авдеева. Она пожаловалась на то, как ее свекрови оказывали медицинскую помощь в травматологии городской больницы.

Диагноз под вопросом

По словам жительницы Гукова, ее свекровь — тучная женщина, дома подвернула ногу. Поврежденное место сильно болело и опухло. Поэтому родные вызвали скорую и отвезли женщину в больницу.

«Я в этот день возила гуманитарную помощь в Луганск. Когда вернулась, сразу поспешила в больницу. Выяснила, что точного диагноза пока нет, но есть подозрения на перелом ноги или порванные связки. Свекрови на ногу наложили лангет и положили в палату», — рассказывает Светлана Авдеева.

Однако, по словам гуковчанки, и на следующий день точный диагноз поставлен не был.

«Свекровь мне позвонила и рассказала, что был обход врачей. В ее палате лежит четыре женщины. Троих осмотрели, а к ней даже не подошли. В субботу два часа я ждала дежурного врача, чтобы понять, какой диагноз поставлен, но никто так и не подошел. Поэтому ничего не оставалось сделать, кроме как обратиться в полицию и зафиксировать факт правонарушения», — говорит собеседница.
родные вызвали скорую и отвезли женщину в больницуродные вызвали скорую и отвезли женщину в больницу
родные вызвали скорую и отвезли женщину в больницу
Фото: 56.mchs.gov.ru / для иллюстрации
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Благодарственное письмо

После того, как Светлана вернулась домой, ей на мобильный позвонила свекровь. Женщина пожаловалась, что после отъезда невестки, в палату вошли два доктора и стали кричать на пожилую женщину, возмущаясь устроенным в больнице скандалом.

По словам гуковчанки, один из докторов в палате на глазах у всех пациентов высказывался, что он якобы «здесь царь» потому, что, дескать, все сюда купил, много денег ввалил и даже скорую подарил.

«А когда свекровь спросила, что от нее требуется, ей было велено написать благодарственное письмо врачу за то, что он ее лечит», — констатирует Светлана Авдеева.

Гуковчанка делится мнением, что требование написать благодарственное письмо, вероятно, не было спонтанным. Оно возникло после того, как Авдеева поставила доктора в известность о том, что уже обратилась во все профильные инстанции.

«Я еще поинтересовалась, почему врачи пришли в палату не тогда, когда я была в больнице, а когда я ушла? Наверное для того, чтобы наорать на пожилую женщину? Со мной этот номер явно бы не прошел», — констатирует собеседница.
в палату вошли два доктора и стали кричать на пожилую женщинув палату вошли два доктора и стали кричать на пожилую женщину
в палату вошли два доктора и стали кричать на пожилую женщину
Фото: Unsplash / для иллюстрации
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Технологии лечения

После скандала пожилой пациентке сверху лангета наложили гипс. Также, ей прописали физиопроцедуры, указав в квитке-направлении диагноз — разрыв связок правого голеностопного сустава. Врач заявил, что на следующий день женщину выпишут.

«Я сразу предупредила, что завтра, как только мою свекровь выпишут, мы поедем в другую клинику делать снимок. И поинтересовалась у врача — что будем делать, если диагнозы не совпадут? Врач посмотрел на меня так, что я сразу поняла — ждать до завтра не имеет смысла. Делать исследование нужно уже сегодня», — говорит Светлана Авдеева.

Подозрения собеседницы подтвердились. Заключение компьютерной томографии, выполненное в частном медицинском центре, свидетельствовало, что у пожилой женщины оказалось два перелома.

«Но я еще попутно проконсультировалась с другим врачом. Он сказал, что в данном случае помочь может только операция или аппарат Илизарова. Других вариантов, по его словам, нет. Я вернулась в больницу, показала результат КТ и поинтересовалась у докторов — как же они собрались „завтра“ выписывать пациентку с двумя переломами?» — возмущается жительница Гукова.
После скандала пожилой пациентке сверху лангета наложили гипсПосле скандала пожилой пациентке сверху лангета наложили гипс
После скандала пожилой пациентке сверху лангета наложили гипс
Фото: Светлана Авдеева / rostovgazeta.ru
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«Городские сумасшедшие»

В отделении травматологии, куда корреспондент RostovGazeta обратился за разъяснением ситуации, задаваемые вопросы восприняли не очень спокойно.

«Подождите, вы звоните на пост! Я постовая медсестра! Какие ко мне претензии? Я буду давать вам информацию по поводу больных?», — возмутилась постовая медсестра и передала трубку специалисту.
«А по вашему помощь при переломах оказывается только операциями? — ответили вопросом на вопрос на просьбу разъяснить ситуацию. — Она [пациент — прим. редакции] находится в гипсовой повязке вообще-то. Я вам дам заведующего — если он станет с вами разговаривать».

Заведующий травматологическим отделением больницы Гуково Виктор Дубодел разъяснил, что у пациентки диагностирован перелом лодыжки без смещения и разрыв связок, и что медицинская помощь оказана в полном объеме.

«Чего они хотят — вообще непонятно. Если перелом без смещения, то при нормальной памяти кто-то будет что-то делать? В Гукове сейчас много городских сумасшедших. Мне просто больше нечего сказать. Вы понимаете, ко мне с пол России приезжают лечиться. Произошедшее — за гранью, пахнет психиатрией», — заявил заведующий.

Доктор поделился, что больше всего его возмутил вызов полиции в больницу.

«Я 42 года работаю, но такого еще не встречал. Честно сказать, в любом другом городе с таким диагнозом даже не положили бы [в больницу — прим. редакции]. Там очень тяжелый был из-за диагностики случай. Мы разобрались с нашим рентгенологом. Но если человек требует, чтобы в выходной день был обход дежурного врача — как вы считаете? Это на что похоже? Вы понимаете, к чему это приведет? Скоро будет, как [в другом населенном пункте — прим. редакции] — ни одного врача не останется. Так нельзя с врачами», — в сердцах высказался доктор.

Врач добавил, что Гуково — это его родной город и еще раз повторил, что здесь, дескать, стало много «городских сумасшедших».

«Вы услышали меня? За то, что она понаписала, надо в суд подавать. Меня еще и удивила фирма, которая делала КТ. Это какую совесть нужно иметь, чтобы сделать исследование через гипс. Поэтому что они там увидели — непонятно. Есть же четкие правила, что можно, а что нельзя», — заверил врач.
Меня еще и удивила фирма, которая делала КТМеня еще и удивила фирма, которая делала КТ
Меня еще и удивила фирма, которая делала КТ
Фото: wikimedia.org / для иллюстрации
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Мнения разошлись

В центре лучевой диагностики Гуково не смогли ответить на вопрос — можно ли делать КТ на правом голеностопном суставе при наличии циркуляторной гипсовой повязки.

«К сожалению, наши врачи описывают КТ только по интернету — они подсоединяются к нам удаленно. Поэтому никак не могу ответить на ваш вопрос и врача у меня здесь нет, чтобы уточнить. Если я что-то уточню, я вам перезвоню», — пообещали в центре лучевой диагностики.

Независимый ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя, разъяснил корреспонденту, что делать КТ при наличии гипса можно. По его словам, хороший гипс — проницаем для рентгена. Да и в целом, на КТ при гипсе можно оценить, как протекает перелом и сделать прогноз.

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