«Я здесь царь»: как относятся к пациентам в больнице Ростовской области

Независимый ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя, разъяснил корреспонденту, что делать КТ при наличии гипса можно. По его словам, хороший гипс — проницаем для рентгена. Да и в целом, на КТ при гипсе можно оценить, как протекает перелом и сделать прогноз.