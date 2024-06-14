Зачем нужен красный штамп в свидетельстве о рождении и какие будут проблемы без него

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
С 2013 года в течение 10 лет такой красный штамп не использовался. Однако 22 ноября 2023 года в России действуют новые правила, по которым при поездке детей до 14 лет в некоторые государства требуется наличие этого штампа.
Речь идет о странах, с которыми у России есть некоторые договоренности: Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.
В этих государствах российские документы, например свидетельство о рождении, не являются достаточным доказательством гражданства ребенка.
Однако выезд за границу — это не единственная проблема. По информации «Фонтанки», без указанного штампа ребенка могут не принять в детский сад, нельзя будет прописать или выписать, даже если жилье является собственностью родителей.
Чтобы получить красный штамп, требуется предоставить целый набор документов, не только паспорта родителей, как может показаться, но и другие бумаги, удостоверяющие их гражданство России.
Бесплатно красный штамп ставят в отделах по вопросам гражданства.
Для этого требуется подать заявление от родителей или опекунов и предоставить необходимые документы.
Ребенок может путешествовать за границу в компании кого угодно или самостоятельно, без сопровождения. Если он едет с обоими родителями, то не требуется дополнительное оформление документов.
Однако, если он путешествует с кем-то другим, например бабушкой, тетей, дядей, тренером или воспитателем, один из родителей должен предоставить нотариальное согласие на выезд.