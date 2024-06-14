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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Зачем нужен красный штамп в свидетельстве о рождении и какие будут проблемы без него

Зачем нужен красный штамп в свидетельстве о рождении и какие будут проблемы без него

14 июня 2024, 07:45
Фото: Unsplash
Зачем нужен красный штамп в свидетельстве о рождении и какие будут проблемы без него
В России теперь ставят красный штамп в свидетельстве о рождении для тех, кто появился на свет после 26 октября 2023 года. Для чего это нужно, в материале RostovGazeta.

Зачем нужен штамп в свидетельстве о рождении

С 2013 года в течение 10 лет такой красный штамп не использовался. Однако 22 ноября 2023 года в России действуют новые правила, по которым при поездке детей до 14 лет в некоторые государства требуется наличие этого штампа.

Речь идет о странах, с которыми у России есть некоторые договоренности: Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

В этих государствах российские документы, например свидетельство о рождении, не являются достаточным доказательством гражданства ребенка.

Что будет без штампа

Однако выезд за границу — это не единственная проблема. По информации «Фонтанки», без указанного штампа ребенка могут не принять в детский сад, нельзя будет прописать или выписать, даже если жилье является собственностью родителей.

Как поставить штамп на свидетельстве

Чтобы получить красный штамп, требуется предоставить целый набор документов, не только паспорта родителей, как может показаться, но и другие бумаги, удостоверяющие их гражданство России.

Чтобы получить красный штамп, требуется предоставить целый набор документовЧтобы получить красный штамп, требуется предоставить целый набор документов
Чтобы получить красный штамп, требуется предоставить целый набор документов
Фото: 1MI

Где поставить штамп на свидетельстве

Бесплатно красный штамп ставят в отделах по вопросам гражданства.

Для этого требуется подать заявление от родителей или опекунов и предоставить необходимые документы.

Как поехать с ребенком за границу

Ребенок может путешествовать за границу в компании кого угодно или самостоятельно, без сопровождения. Если он едет с обоими родителями, то не требуется дополнительное оформление документов.

Однако, если он путешествует с кем-то другим, например бабушкой, тетей, дядей, тренером или воспитателем, один из родителей должен предоставить нотариальное согласие на выезд.

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#Илья Протвинов#Общество#Детский сад#Проблемы#Свидетельство о рождении#Выезд за границу
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