Зачем нужен красный штамп в свидетельстве о рождении и какие будут проблемы без него

В России теперь ставят красный штамп в свидетельстве о рождении для тех, кто появился на свет после 26 октября 2023 года. Для чего это нужно, в материале RostovGazeta.

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